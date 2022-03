Siim Raie: väga otsekohene ilu mulle kunstis huvi ei paku

Siim Raie sõnul on tema galerii eesmärk julgustada inimesi ostma koju head kaasaegset eesti kunsti. "Kui sa oled 25 aastat palgatööd teinud, siis paratamatult tekib küsimus, et mis sa tegelikult teha tahad," sõnas ta ja lisas, et teha puhul oli vastus sellele küsimusele tegeleda kaasaegse kunstiga. "Tegeleda temaga professionaalselt, aga kunstnikuks mina ei kõlba, küll aga saan ma professionaalseid kunstnikke aidata."

Raie kinnitas, et galeriisse jõudvate tööde valik on tehtud tema maitse järgi. "Ise kunsti kogujana on mul kujunenud välja teatud eelistused nii tööde mõtestatuse kui kunstnike osas ja ma saatsin alustades kirja kokku 43 eesti kunstnikule, kes mind kõnetavad," selgitas ta ja mainis, et nendest enamik on talle positiivselt vastanud. "Kõik pole veel jõudnud siia seintele, aga küll peatselt jõuavad."

"Kunstis on tore kui teos ennast kohe ei ava, väga otsekohene mõistetav ilu kunstina mulle huvi ei paku," sõnas ta ja mainis, et kõik need tööd, mis Artrovert galeriis väljas on, vajavad natuke süvenemist, "See just teebki neist kaasaegse kunsti."

"Paljud võibolla pelgavad kaasaegset kunsti, sest sellega tuleb tegeleda, ta on nõudlik nii tegijale kui vaatajale, aga mina püüan ostja jaoks pool rehkendust ära teha," ütles Raie ja selgitas, et esiteks on kõik autorid galeriis vaieldamatult professionaalsed kunstnikud. "Samuti on tööd valitud, nad ei ole juhuslikud, vaid on on minu arvates head tööd, kvaliteetne kaasaegne eesti kunst, kas kvaliteetne on hea sõna, ma ei tea, aga nad on valitud, neis on miski, mis teeb neist hea töö, mis peaks sobima kaasaegsesse koju."

Tema sõnul on ka taotluslik, et galerii on kujundatud kui elutuba. "Ma ei tahtnud teha valge kuubi galeriid, mis on ainult näituse pind, sest ma arvan et üks osa kaasaegse kunsti hädadest ongi see, et kõik ei suhestu temaga, ta on pisut distantne," tõdes ta ja lisas, et tema galerii on vastupidi loodud sellisena, et inimesed suhestuksid. "Nad tulevad ja astuvad tuppa, mis ei ole väga suur, ja vaatavad, et üks või teine asi võiks ka nende koju sobida."