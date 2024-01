Galerist Piia Ausman: inimesed kardavad, et suur maal teeb ruumi väiksemaks

Galerist Piia Ausman ütles, et näitus "Monumentaalne" ei eksponeeri küll klassikalises mõttes monumentaalmaale, kuid toob kokku tuntud autorid, kellele on omane isikupärane lähenemisviis just suuremõõtmelisele pildile.

"Inimesed tihtipeale pelgavad suurt formaati – et kui teos kipub üle meetri minema, ei oska nad seda interjööri paigutada. Ometi on suurel formaadil ilus jõuline kunstienergia, mis tänapäeva minimalistlikes ja rahulikes interjöörides ilusat meeleolu loob. Nii kummaline kui see ka ei tundu, siis inimesed kardavad, et suur formaat teeb ruumi väiksemaks, aga see teeb ruumi hoopiski suuremaks. Piltidesse on perspektiivid sisse maalitud ja meie silm vaatab seinast kaugemale," selgitas Ausman.

Haus galerii ruumide salongilik atmosfäär pakub ideid, kuidas 18 väga erineva käekirjaga autori teosed hakkavad üksteist esile tõstma, rõhutama ja võimendama. "Nii nagu me koduses keskkonnas ei vaata ühte autorit ühes toas, vaid meil on võib olla mitmeid erinevaid autoreid nii väikeses kui suures formaadis," märkis galerist.

Näitus "Monumentaalne" on Haus galeriis avatud märtsi alguseni.