Haus galeriis näeb Kamille Saabre erinevate perioodide ja sarjade loomingut

Sisuka maailmatajujana on Saabre jäädvustanud lilli, vilju ja loodust, tundes võrdselt huvi nii nende olemuse ja seisundite kui vormi vastu.

"Kamille vaatab seda maailma mingitpidi ka maailma looja poolt, et kuidas mingid taimed ja lilled on loodud, milline on nende isikupära ja mis toimub selle maailma sees, kui sa seda lähedalt vaatad. Ta on ka ise öelnud, et pojeng võib küll olla pojeng, nad on kõik ühe liigi järgi mõõdetavad lilled, aga samas iga taim on erinev nagu ka iga indiviid. Kamille võimendunud ja läbi suurendusklaasi vaadatud maailm, mis need detailsused meieni toob, paneb meid selle üle mõtlema, et kes, kuidas ja mismoodi on selle maailma nii imeliseks loonud, mida ta on kajastanud," ütles galerist Piia Ausman.