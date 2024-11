Galerii: Haus galeriis avanes näitus "Modernist Henn Roode 100"

Näituse teeb tundlikult isiklikuks ja kunstnikku lähedalt puudutavaks asjaolu, et eksponeeritud teosed pärinevad autori otsesest pärandkollektsioonist. Tegemist on perekonnale oluliste maalidega, mida on hoitud autori lahkumise järgselt tänaseks juba 50 aastat. Enamikku nendest teostest ei ole avalikkusele seni esitletud.

Henn Roode oli analüütiline maalija, teda huvitas eelkõige isikute, esemete, nähtuste olemus, sügav sisuline tõde, mida maailm endas kandis. Roode oli süveneja, kelle jaoks ei olnud oluline pelgalt modernistlik vorm, vaid modernistlik vaimsus. Tema püüd oli kujutada maailma seestpoolt vaadates – struktureerida linnade rütme, portreteerida hingesügavusi ja looduvaadete ajatut, sõnulseletamatut olemust. Sisu, mida väljendas vaid talle isikupäraselt omane kerge, värviruudustikku ja geomeetrilistesse lõigetesse poetatud maaliline ruum.

Näitus Haus galeriis loob intiimse, ent sisuka läbilõike autori loomingu kõikidest tahkudest – jalutab läbi Roode linnade, puudutab vett Roode meredes, vaatab vaoshoitult silma tema autoportreedele ja inimestele, kelle karakterid teda kõnetasid, analüüsib kompositsiooni- ja kujundimängulisi akte, istudes viimaks natüürmortidega seatud laudade taha, mäletamaks lihtsaid koduseid esemeid, mis autorile alati käepärast olid. Roode jaoks ei olnud oluline maalida selle maalima atraktiivsust, vaid sügavat mõtet, mis väljendus lihtsuse tavapärases poeesias.

Näituse teemal on salvestatud ka podcast, kus galerii kuraatori Piia Ausmani külaliseks on Henn Roode tütar Hanna Miller, kes jagab otseseid mälestusi oma isast, tema ajast, elust ja loomingust. Podcast'i saab näituse kulgedes peagi ka vaadata ja kuulata.