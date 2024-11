Galerii: Kumus avati Erki Kasemetsa joogipakenditest installatsioon

Kumu kunstimuuseumi aatriumis avati Erki Kasemetsa installatsioon "LIFE-FILE" (1989–2024), mis on Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Seltsi kingitus muuseumile 105. sünnipäevaks.

Kumu aatriumi samal seinal oli varem väljas AA Bronson'i & General Idea teos "AIDS" (1987/2010). Seoses järgnevatele aastatele plaanitud Kumu aatriumi renoveerimistöödega, otsustas muuseum kõnealuse teose asemele luua uue installatsiooni koostöös Erki Kasemetsaga.

Erki Kasemetsa kunstile on omane säästlik mõtteviis, mis lähtub peamiselt käepärastest materjalidest ja biograafilisest ainesest. Ülemaalitud liitristest joogipakenditest koosnev protsessuaalne kunstiteos "LIFE-FILE" (1989–2024) väljendabki Kasemetsa kunstniku- ja elutee põimitust.

Projektis kohtame maalingute, daatumite või tekstiga varustatud tühje pakke, mis tähistavad päevi kunstniku elus. Tegemist on kohaspetsiifilise installatsiooniga, mis on võtnud lähtuvalt eksponeerimisruumist oma elutee jooksul erinevaid vorme ja mahtusid. Kumu kunstimuuseumi aatriumis on teosest väljas umbes üks viiendik.

"LIFE-FILE" on prügikunsti teos, mille pealkiri viitab oma algsele tekkeajale – arvutiseerumise kõrgajale –, luues seoseid erinevate andmekandjate ja -kogumikega ning laiemalt kogumise ja informatsiooni talletamisega.

Erki Kasemets (s 1969) on installatsiooni-, maali-, performance'i- ja teatrikunstnik, kelle looming hõlmab eri tegevusvaldkondi: objektimaal, prügikunst, polügoonteater, isikliku elu süstemaatiline dokumenteerimine, materjalikultuur, kineetiline kunst, keskkonna- ja lavakujundused, rühmituste Vedelik ja P.E.A. tegevuses osalemine jpm. Kasemets mõtestab oma praktikat ning töömeetodit brikolaažina, luues oma teoseid sageli olmeobjektidest, mis on katkised, tarbetud või äravisatud. Paljud tema tööd kõnelevad aja ja mälu teemadel subjektiivsest vaatepunktist.