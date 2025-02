Näitusel "Tumeaine" näeb Margus Kontuse meditatiivset maaliseeriat

"Mulle tundub, et mingit pidi on see ka ühiskonna ja olukordade peegeldus, kus on väga palju määramatust, väga palju seletamatust ja väga palju tumeainet, mida me ju läbi füüsika seesugusena tunneme, see tundmatuse määramatuse fenomen, mis hakkab läbi tundlike loojanatuuride avalduma. Margus Kontus on selle tumeaine teinud meie jaoks omal moel nähtavaks, toonud oma piltidele ka figuuri, aga figuur on seljaga, me ei näe ka figuuri nägu, võime aimata varjatud maailma ja nähtava maailma omavahelist dialoogi, neid sissepoole pööratud pilke, ja võib-olla oma tumedamasse poolde pööratud pilke ja küsimusi iseenda ning maailma suhtes laiemalt," ütles galerist Piia Ausman.