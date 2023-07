Kunstnik Margus Kontus tutvustab vestlusõhtul magneotüüpia kunstitehnikat

27. augustini Victoria Olt Galeriis avatud näituse "Vertigo" raames tutvustab kunstnik oma autoritehnikat magneotüüpia, kus trükiplaadi moodustab silmale nähtamatu magnetväli. Kontus avab magneotüüpia tekke loo tagamaid ning lisaks kohapeal aset leidvale demonstratsioonile näitab ta videosid varasemalt tehtud töödest.

Teadaolevalt ei kasuta Eestis keegi teine magneotüüpiat kunsti loomiseks, ent Kontus sõnas, et tal poleks midagi selle vastu, kui keegi arendaks tehnikat edasi või sellest areneks välja midagi täiesti uut.

Kontus on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafika (BA) ja kaasaegse kunsti (MA) erialad. Ta on esinenud mitmetel grupi- ja isikunäitustel Eestis ja välismaal. Kontuse kunstipraktikat iseloomustab lai spekter eksperimentaalseid teoseid, alustades magnetväljadega tehtud maalidest ja Iõpetades energiat tootva skulptuuriga. Tema teosed on justkui pisikesed meditatsioonid, mis arutlevad eksisteerimise üle.