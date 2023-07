Victoria Olt galeriis avati kolm uut näitust

Margus Kontuse maalinäitus "Vertigo" koosneb detailsetest täpp-täpihaaval maalitud akrüülmaalidest, mis on inspireeritud tänapäeva peadpööritavast kiirest maailma elutempost.

"Vertigo" räägib tundest, mil ümbritsev keskkond liigub või pöörleb. "See tunne võib olla vaevumärgatav või nii tõsine, et on raske tasakaalu hoida ja igapäevatoiminguid teha," selgitas Kontus teoste taga peituvat mõtet.

Ukraina kunstniku Ksenia Sulaeva näitus "Luces de Amor, Lágrimas en Neón" uurib inimliku armastuse terviklikkust – joovastavast eufooriast melanhoolse südamevaluni.

"Luces de Amor, Lágrimas de Neón" töödes ei ole armastus lihtsalt emotsioon, vaid teekond läbi alati muutuva rõõmu, valu ja iluga täidetud maastiku," kirjeldas kunstnik ise oma töid.

Näitus "Bloom and Grow" räägib inimesena kasvamise igikestvast teekonnast ja jõudmisest hetkedeni, kus saame õitseda. Esmakordselt on kunstnikud Ana Kurist ja Kai Kurist, tütar ja ema, loonud koos kunstiteoseid, mis väljendavad looduse ja tõeliste inimlike emotsioonide sarnasusi.

"Kõikide nende tahkude omaksvõtt toob välja selle, mis defineerib inimest tema puhtaimas olemuses – emotsioonid, mis toidavad hingi, just nagu värske vesi annab elu lilledele. Mõnikord piirdub see vaid ühe pungaga, mis on peagi avanemas, lastes end väljendada kõikides oma värvides," kommenteerisid kunstnikud.

Tegemist on Ana Kurist esimese soolonäitusega ning seetõttu soovis kunstnik tänutäheks ka oma ema Kai Kuristi. Kai Kuristi tööd pole varem ühelgi näitusel osalenud.

Kõik kolm näitust on avatud 27. augustini.