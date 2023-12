Haus galeriis avati Indrek Aava uus näitus "Kodu kaleidoskoop"

Kunstnik taasleiutab traditsioonilisi arusaamu ruumist ja selles olevast elust, mis otsekui läbi kaleidoskoobi vaadatuna muudab oma tegelikku olemust. Tema töid iseloomustab nii mäng geomeetriliste kujunditega kui ka nihkes olev reaalsus. Nii võibki tema maalidel näha taevast elutoas, müstiliselt hõljuvaid pilvi või maja köögilaual.

"Need koduga seonduvad tööd oleksid justkui raputatud läbi kaleidoskoobi, kus me näeme seda kodu läbi erineva vaatenurga, läbi erineva rakursi, läbi erinevate etenduste," ütles näituse kuraator Piia Ausman."Näeme koduseid maju, me näeme maju laudadel, me näeme koduseid objekte erinevas ruumiasetuses, mida Indrek on esitanud hüperrealistlikus käega katsutavas illusiooni loovas maalilaadis ent ometi teinud seda läbi sellise sürrealistliku võtme, kus see maailm, mida me reaalsuses oleme harjunud nägema on viidud täiesti teistsugustesse dimensioonidesse," lisas Ausman.

Näitus on avatud 9. jaanurini.