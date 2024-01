Kirjandusõpetajate lugemissoovitused eesti kirjanduse päevaks

Anu Kell, aasta kirjandusõpetaja 2024

Tallinna Reaalkool ja Gustav Adolfi Gümnaasium

Minu lugemissoovitus on Liina Pihlaku "Elu puu" (2021). See on erakordselt huvitav kultuurilooline ülevaade eesti kirjanduse ajaloost, kirja pandud isikliku kogemuse kaudu. Liina Pihlak, kes on Kersti Merilaasi ja August Sanga tütar, puutus elus kokku väga paljude huvitavate kultuuritegelastega ja jutustab sellest humoorikalt ja vahetult. Raamatust käib läbi keeruline Nõukogude aeg, kui Merilaas-Sang olid pigem keelatud kirjanikud ja elu seetõttu väga raske.

Raamatus on tegelasteks paljud omaaegsed suurkujud, näiteks Gustav Ernesaks, Kaarel Ird, Juhan Smuul jt – igaüks oma ajas. Kuna autor ise oli teatri- ja telekunstnik, sattus ta Vanemuisesse 1960. aastatel, kui seal möllasid Mati Unt, Evald Hermaküla jt huvitavad loovisikud, samuti viib elu teda teletööle – taas huvitav sisevaade sellesse valdkonda. Raamatu lugemine annab hea ülevaate Nõukogude ajast ka inimestele, kes sel ajal ise veel ei elanud. Ühesõnaga, see oli kultuurilooliselt ülihuvitav ja heas eesti keeles kirja pandud dokumentaaljutustus. Nautisin selle lugemist väga.

Rauno Alev

Kiili Gümnaasium

Mati Undi äsja möödunud 80. sünniaastapäeva puhul oleks põnev võtta kätte tema "Argimütoloogia sõnastik". Kuna meil on parasjagu käsil pöördelised ajad, siis on huvitav vaadata toonastele (1983-1993) ühiskondlikele murrangutele läbi tänase prisma. Undilik kerglane suhtumine on hea vasturohi muredele, mis tahavad vägisi enda alla matta. Lisaks iroonilisele huumorile leiab lugeja raamatust põnevaid kultuuriseoseid, mis tulevad kasuks silmaringile ning näitavad, kui laia vaimuhaardega Unt oli.

Kes on lugenud Mihkel Muti biograafiat, seda Undi haare muidugi ei üllata. Aga kes veel pole lugenud, lisagu Muti raamat "Liblikas, kes lendas liiga lähedale" oma lugemisnimekirja.

Reet Varik

Tallinna Reaalkool

Tõnu Õnnepalu "Kevad ja suvi ja" on nagu elu ise. Olgu mis on, aga mingid asjad tulevad ikka uuesti, nagu laupäevaõhtune saun või kerge kevadine vihmasabin. Selles mõttes on selle raamatu tekstid ka natuke teraapilised ja kinnitavad elu ning looduse ringkäiku: kõik läheb mööda... ja algab uuesti. See päevikuvormis luuleraamat võib tunduda melanhoolne ja kohati morbiidnegi, aga kindlasti leiab siit raamatust iga lugeja midagi, mille ta enda jaoks ära tunneb.

Iri Reile

Antsla Gümnaasium

Lugesin viimati Ira Lemberi romaani "Peen perekond" – perekonna saatuse teema taustal on meeldejäävad vanaema elutarkuse näpunäited (vanematesse, surnutesse lugupidav suhtumine, lugupidamine teenijatesse, kohviku taaselustamise püüdlused, väärtused). Armas eestlaslik raamat traditsioonidest.

Jaan Sudak

Muraste Kool