Aasta kirjandusõpetaja Anu Kell: kirjandus on suurel määral väärtuskasvatus

"Eesti kirjandus on meie rahva väärtuste kogum, eestlaste kasvamise ja kujunemise lugu. On väga oluline, et tänapäeva noored inimesed oskaksid tõlgendada ja väärtustada oma juuri. Seetõttu olen kirjanduse õpetaja ja uhke selle üle," ütles aasta kirjandusõpetaja Anu Kell.

"Kui sa teed ise oma asja põlemisega, kirglikult, huviga, siis see jõuab inimesteni, sest me ei tee seda selleks, et linnukest kirja panna, nad näevad, et see on minu jaoks oluline ja nad leiavad, et see on ka nende jaoks oluline," lisas Kell.

Aasta kirjandusõpetaja sõnul aitab noori kirjanduse juurde suunata väärtuskasvatus. "Kirjandus ongi selline väga huvitav nähtus, mis tekitab erinevaid arvamusi, aga minu jaoks on kirjandus väga suurel määral väärtuskasvatus. Selle argumentatsiooni kaudu saab noored sinna suunata. Miks ta niimoodi käitus ja kuidas ta oleks pidanud käituma ja mis siis oleks juhtunud, kui ta oleks teistmoodi käitunud. Siis nad mõtlevad kaasa, argumenteerivad, arutlevad ja see on nende jaoks sama huvitav kui minu jaoks," selgitas Kell.

Gustav Adolfi gümnaasiumi õpilase Ingel-Ethel Kanistiku sõnul räägib õpetaja Kell kirjandusest ja ajaloost ning selle tähendusest väga ilusalt, suutes siduda erinevaid õppeaineid ja arusaamu. "Iga tunniga arendab õpetaja Kell meie maailmavaadet ja muudab meid intelligentsemateks noorteks," ütles Kanistik.

Kooliõde Johanna Martinson lisas omalt poolt, et Kell pakub pikka ja põhjaliku konteksti, mis niisama tunnis istudes meelde ei jää. "Ilmselgelt tuleb pingutada, tuleb vaeva näha, aga tunnis pakutakse nii palju. Lihtsalt haara ja sa saad nii palju enamat teada," ütles Martinson. Tunnis räägitut toetab Kell lisamaterjalide ja teemakohaste külastustega, mis annavad Martinsoni sõnul täisväärtusliku pildi teemadest, mida parajasti käsitletakse. "Samas on Anu Kell karismaatiline inimene ja tema sõnavara on värvikas. Hästi tihti pakub see lõbusaid noote ja naerupahvakuid. Igav ei ole mingil määral. Saab naeru, nuttu, dramaatilisust – sellest tunnist saab kõike," ütles Martinson.

Õpetaja valis Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi, Tallinna Kirjanduskeskuse ja kultuuriministeeriumi ühendkomisjon. Tiitliga kaasneb rahaline preemia. Eelmisel aastal oli aasta kirjandusõpetaja Märjamaa gümnaasiumi õpetaja Sirje Nootre.