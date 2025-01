Aasta kirjandusõpetaja tiitli pälvis Miina Härma gümnaasiumi õpetaja Ivika Hein

"Kõigepealt peab noori armastama, siis tuleb ka inspiratsioon," ütles Ivika Hein "Terevisioonis" ja lisas, et ühte kindlat valemit ei ole, mille abil noored lugema panna. "Iga klass on erinev ja igale klassile meeldivad erinevad raamatud, tuleb lihtsalt ära tajuda, mida see klass vajab."

"Eesti keele õpetajal on hea võimalus lugeda õpilaste kirjandeid ning need on õpilaste mõtte kõige avalikum avaldus, sealt näeb nii mõndagi, nende huvid paistavad välja," sõnas Hein ja lisas, et ta ise püüab olla pidevalt kursis ka kaasaegse kirjandusega. "Noori tuleb ka selle juurde suunata ja ma püüan ikkagi enne läbi lugeda."

Ivika Hein kinnitas, et ta on ise suur luulelugeja. "Eesti luule on maailmatasemel, aga ka tänapäeva kirjandust loen hea meelega," rõhutas ta ja andis ka ühe lugemissoovituse. "Ma soovitaksin raamatut, mida väga ei tunta, see on Hasso Krulli "Tänapäeva askees", see on praeguses ühiskonnas väga aktuaalne, väga askeetlik raamat, väga poeetiline, väga ilusa kujundliku keelega, raamat, mis üllatab ja kus on lõputult ootamatusi sees, kirjandusgurmaanidele on see maiuspala."

Aasta kirjanduseõpetaja tiitlit antakse välja kolmandat korda. Mullu pälvis selle Gustav Adolfi gümnaasiumi (GAG) eesti keele ja kirjanduse õpetaja Anu Kell ning aasta varem Märjamaa gümnaasiumi õpetaja Sirje Nootre.

Raamatuaasta kestab eesti kirjanduse päevast kuni järgmise aasta emakeelepäevani, 14. märtsini.