Eesti kirjanduse peonädala raamatusoovitused

A. H. Tammsaare "Kõrboja peremees"

"Kuna "Tõde ja õigus" on kõigil juba läbi loetud, siis minu soovitus olekski nüüd hoopis "Kõrboja peremees" ette võtta. /.../ Meie ise ei tähista mitte ainult eesti kirjanduse päeva vaid tervet nädalat, siis võiks "Kõrboja peremeest" lugeda hoopis looduskirjelduse kontekstis, sest eesti kirjanduse pidunädal võtab fookusesse looduse ja maastikud. Vargamäe piirkond on inimestele juba väga tuttav. Tullakse ja uuritaksegi, et kus on kraavid ja kus on heinamaa. Võib-olla võtta "Kõrboja peremees" ja vaadata, mis seosed seal on looduse ja looduskirjeldustega."

Mehis Heinsaar "Pingeväljade aednik" ja Tõnis Vilu "Kõik linnud valgusele"

"Need on sellised raamatud, mis käivad minuga kogu aeg kaasas. Ma soovitan kaasas kanda ühte väikest luulekogu ja ühel hetkel, kui tahaks pausi või mõtteselgust, siis võttagi ja lugeda üks luuletus. Näiteks Tõnis Vilu ei kasuta oma kogus ühtegi kirjavahemärki, et seda saab lugeda erinevat viisi. Saad oma pausi ja mõtted täiesti välja lülitada. /.../ Heinsaar ja Vilu on erinevad, aga nemad samamoodi läbi looduskeskkonna oma loomingus väljenduvad.

Urmas Vadi "Kuu teine pool"

"Peale seda raamatut võin öelda, et sain Urmas Vadiga sõbraks. Ta on väga vaimukas ja muhe autor ning mõnus lugeda, aga see teos kirjeldab kuidagi täpselt seda aega, kust mina tulen. Ma sõna-sõnalt samastusin olukordadega, mis seal raamatus on. Minu põlvkonna raamat ja selles mõttes puudutas see mind väga."

Carolina Pihelgas "Vaadates ööd"

"Väga raske aeg ja raske raamat, aga samas seal on helgeid hetki, mis päästavad maailma. Elad üle need rasked ajad. Kolme põlvkonna naiste lugu. Väga keerulised teemad, aga seal on sisse pikitud selline osa, mis aitab seda seedida."