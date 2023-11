Ugala teatris esietendub Tanel Ingi lavastus "Koju"

Lavastuses ootavad ema ja isa koju oma tütart Annat, kuigi tema toa on nad vahepeal ühele tudengile välja üürinud. Sama katuse all elavad ka juba aastaid vaikinud vanaema ja Anna töötu vend Paul.

"See on selles mõttes ajatu tekst, et see puudutab kõiki, kellel on ema, isa, vend, õde, pruudid-peigmehed. Ta hõlmab kogu seda suhteskaalat, kus me ringi liigume," ütles lavastaja Tanel Ingi.

"Koju" võitis 2021. aasta näidendivõistlusel teise preemia ja on Kadri Lepa esimene näidend, mis lavale jõuab. Kadri Lepp loodab, et lavastus pakub palju äratundmist. Autorit ja lavastajat seob varasemas teatritöös tekkinud usaldus.

"Nõu ma pole jaganud, nõu ta pole ka küsinud," ütles Lepp.

"Küll aga pidasime nõu omavahel osatäitjate suhtes, et selles suhtes ma veel olin nõuandja rollis. Aga kogu lavastusprotsessi ma olen täiesti usaldanud lavastaja kätesse. Ei ole soovinudki sekkuda," lisas Lepp.

Lavastuse "Koju" tegelasi kehastavad Margaret Sarv, Jass Kalev Mäe, Andres Tabun, Luule Komissarov, Garmen Tabor, Martin Mill ja Helgur Rosenthal külalisena.

Noor näitleja Margaret Sarv peab emotsionaalselt keerulist Anna rolli oma senise teatritöö kõige vastutusrikkamaks väljakutseks, sest tema enda ja Anna elud on olnud väga erinevad.

"Leida üles oma puutepunktid või enda hetked, kus võib-olla sarnased tunded peidus on, on ikkagi paras pusimine," ütles Sarv

Kuigi lavastuses "Koju" käsitletakse raskeid teemasid, loodab loo autor Kadri Lepp ometi, et vaataja lahkub saalist helge ja lootusrikka tundega.