Galerii: Ugala teatris toimus lavastuse "Kahe laine vahel" esimene lugemine

"Kahe laine vahel" räägib kliimateadlasest Danielist, kes näeb inimkonna tulevikku tumedates värvides. Kui tema isiklikus elus jõuavad asjad nii kaugele, et ootamas on perekonna loomine, seisab Daniel raske valiku ees.

Suhtedraama taustal on küsimus: kas on võimalik olla õnnelik, olles samal ajal teadlik meid tulevikus ähvardavatest keskkonnakatastroofidest? Probleemidest, millest näidend räägib, on tänapäeva maailmas keeruline mööda vaadata. Meadowsi lähenemisviis on aus ja terav, kuid inimlikult soe.

Lavastaja Taago Tubin

Lavastusdramaturg Priit Põldma

Kunstnik Kristjan Suits

Helilooja Vootele Ruusmaa

Muusikaline kujundus Taago Tubin ja Vootele Ruusmaa

Valguskujundaja Laura Maria Mäits

Videokunstnik Margo Siimon

Tõlkija Erkki Sivonen

Osades Vallo Kirs, Liisa Pulk (külalisena), Marika Palm, Janek Vadi

Esietendus 10. veebruaril 2023 Ugala teatri väikeses saalis.