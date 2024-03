Meelis Oidsalu: Ivar Põllu raputas teatri auhinnad uuesti lahti

Oidsalu, kes juba mitu aastat auhinnatseremooniat vaadata ei viitsinud, tänas Ivar Põllut ja Tartu Uut Teatrit huvitava ja meeleoluka teatripäeva peo eest. "Kuidagi korduma hakkas see kõik. Poodium on lavale seatud ja telepublik ootab, millal järgmine laureaat lavale jõuab. See ei olnud väga inspireeriv. Põllu raputas selle uuesti lahti, sinna oli mingisugune catwalk tehtud, inimesed kahele poole istuma pandud," kiitis Oidsalu tänavust pidu.

"Nominentidele pakkus tseremoonia see-eest võib-olla natukene vähem üllatusi, sest kõik laureaadid olid vist istutatud esimesse ritta, kus saatejuht käis mikrofoniga uurimas. Natukene sellist Eesti Laulu vaibi oli kogu selles asjas," tõdes Oidsalu.

Oidsalu sõnul suudeti lõhkuda teatri kui kunstiliigi mõningane naeruväärsus, mis seisneb kohmakas tõstetuses. "Teatrisse minnes tuleb harjuda mängureeglitega, et mingid inimesed tulevad lava peale ja hakkavad elu mängima. Selles on midagi lapsikut ja naeruväärset, aga see on ühtlasi ka teatri võimalus, mida kasutati eile suurepäraselt ära," tõdes ta.

Auhindade struktuuri vaadates võib Oidsalu sõnul tõdeda, et teater on heas mõttes lame organisatsioon. "Loomeauhindade kõrvale jagatakse samal tseremoonial ka kutsemeisterlikkuse auhindu toetavale personalile," lisas Oidsalu.

Nominentide hulgast Oidsalu jaoks liiga palju olulist välja ei jäänud. Küll aga soovitas teatrikriitik veel omalt poolt minna vaatama Lauri Lagle juhitud Ekspeditsiooni lavastusi. "Seal tehakse Eesti kõige kunstilisemat teatrit, ilma et see sõna mõjuks kuidagi poosetamisena. Kui tahate päriselt näha, kuidas Eesti näitekunst areneb, olete juba otsapidi asjatundja, siis minge kindlasti vaatama," rääkis ta.

"Kokkuvõttes on see hea uudis, kui keegi välja jääb, sest siis on järelikult poodiumiväärilisi esitusi rohkem kui poodiumikohti. See on alati ideaalsem olukord kui vastupidine," tõdes Oidsalu.