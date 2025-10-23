Ivar Põllu: näidend Ülo Soosterist peaks olema sama hull kui tema looming

Lavastus "Soosteri koolkond" on lavastaja Ivar Põllu sõnul kollaaž dokumentaalmaterjalidest, mis tähendab, et vaataja jaoks ei ole tegemist kronoloogilise dokumentaalmaterjaliga. Nii tuuakse lavastuses ka vaatajani kunstnikust mitu erinevat versiooni sõltuvalt eluetapist.

"Ei ole nii, et kõik mängivad Ülo Soosterit ühtemoodi, vaid me kujutame Soosterit tema erinevatel eluetappidel erinevalt," rääkis näitleja Saara Kaljujärv.

"Tunduks ebaõiglane, et me teeme lavastust sellisest mehest, kes otsis tõde ja teadvust, aga teeme seda sirge loojutustusena, kuidas ta sündis, suri. Pigem see peaks olema sama hull, kui tema looming," lisas autor ja lavastaja Ivar Põllu.

Protsess on olnud avastusterohke nii lavastajale kui ka tudengitele. Inspiratsioonina on kasutatud muuhulgas Soosteri joonistuste kogu, mille alusel saab selgemaks kunstniku mõteprotsess.

"Kui Ülo Soosterile on see faktuur hästi tähtis, ta ei joonista ju mune ega kalu ega kadakaid, vaid ta pigem joonistab faktuuri. Proovib tabada seda ainet või nähtamatut ollust, millest me koosneme. Proovisime seda lavastuses ka teha, luua see väli, luua see faktuur, millest tekivad stseenid, tegelased ja siis lagunevad taas," lisas Põllu.

Põllu sõnul sai idee luua Soosterist lavastus alguse juba viis aastat tagasi, kuid siis polnud veel head mõtet, kuidas lavastust lahendada. Koostöös Viljandi Kultuuriakadeemia tudengitega leiti aga sobiv viis loo lavale toomiseks.

"Me oleme ise uurinud, lugenud, jaganud seda, mida me lugenud oleme, ja siis hakanud teda juppide haaval kokku panema. Palju on olnud meie- ehk tudengitepoolset panust, mis on lahe," tõdes Kaljujärv.

"Aeg, mida me siin kajastame, ongi sellest vanusest, kui vanad on need näitlejad, kes seda esitavad kuni selleni, kui ta suri. Aga ega inimene kuni surmani ei saa aru, et ta on vana. Tal on see nooruse jõud, kõik need tahtmised. Lihtsalt ühel hetkel seda jõudu jääb vähemaks, unistused lähevad tömbimaks ja järsku ongi aeg läbi," sõnas Põllu.