Esietendub muusikaline lavastus Raimond Valgre Pärnus veedetud aastatest

Lavastust mängitakse Pärnu Kuursaali õuel, kus omal ajal oli Rannasalong ja kus Valgre koos bändikaaslastega musitseeris. Sõprade jaoks oli Valgre Raim ja nii on lavastus saanud just sellise pealkirja. Lugu liigub tagurpidi ehk algab Valgre elu lõpust ja jõuab välja nooruspõlve.

Etenduse lavastaja Kaili Viidas rääkis, et tagurpidi jutustamine avab Valgre loomingulise sära ja potentsiaali. "Mis siis, kui ühiskonnal või saatusel ei oleks valusaid keerdkäike ega valusaid hoope meile jagada? Kuhu me võiksime siis jõuda, kui oskaksime neid vältida?" sõnas Viidas.

Raimond Valgret kehastab näitleja Sander Roosimägi. "See on kahtlemata väga põnev ja suur vastutus," ütles ta. Roosimägi lisas, et rollis on ka midagi äratuntavat, sooja ja hingelähedast. Just sellepärast tahab ta rolli täita.

Lavastuses löövad teiste seas kaasa ka Pärnu lapsed. "Tiiu on põhimõtteliselt laps, keda Raimond õpetab akordionit mängima," rääkis Tiiu osatäitja, talendisaate "Laul versus tants" võitja Mai Ringo. Ta nentis, et "RAIM" on tema esimene lavastus. Ringo usub, et see jääb talle eluks ajaks meelde.

Kuigi lavastus on ühe inimese lugu, on see Viidase sõnul ka omamoodi mälulugu. Ta tõdes, et Valgre elas ajal, mil ühiskonnas toimus väga palju muutusi. "Tuli peale teine maailmasõda ja Valgre tuli sellest väga raskelt välja," ütles Viidas.

Ta lisas, et Valgre kaotas ennast lõpuks sellele ajale. "Aga võib-olla selle loo jutustamine annabki võimaluse märgata meil inimestena, et meil on nii palju, millest kinni hoida," lausus Viidas.

Kolmes vaatuses lavastust "RAIM" mängitakse 1. kuni 16. augustini.