X!

Esietendub muusikaline lavastus Raimond Valgre Pärnus veedetud aastatest

kultuur
Foto: Aktuaalne kaamer/kuvatõmmis
kultuur

Sel nädalavahetusel esietendub Pärnus muusikaline lavastus "RAIM", mis jälgib Raimond Valgre Pärnus veedetud suvesid aastatel 1939 kuni 1949.

Lavastust mängitakse Pärnu Kuursaali õuel, kus omal ajal oli Rannasalong ja kus Valgre koos bändikaaslastega musitseeris. Sõprade jaoks oli Valgre Raim ja nii on lavastus saanud just sellise pealkirja. Lugu liigub tagurpidi ehk algab Valgre elu lõpust ja jõuab välja nooruspõlve. 

Etenduse lavastaja Kaili Viidas rääkis, et tagurpidi jutustamine avab Valgre loomingulise sära ja potentsiaali. "Mis siis, kui ühiskonnal või saatusel ei oleks valusaid keerdkäike ega valusaid hoope meile jagada? Kuhu me võiksime siis jõuda, kui oskaksime neid vältida?" sõnas Viidas. 

Raimond Valgret kehastab näitleja Sander Roosimägi. "See on kahtlemata väga põnev ja suur vastutus," ütles ta. Roosimägi lisas, et rollis on ka midagi äratuntavat, sooja ja hingelähedast. Just sellepärast tahab ta rolli täita.

Lavastuses löövad teiste seas kaasa ka Pärnu lapsed. "Tiiu on põhimõtteliselt laps, keda Raimond õpetab akordionit mängima," rääkis Tiiu osatäitja, talendisaate "Laul versus tants" võitja Mai Ringo. Ta nentis, et "RAIM" on tema esimene lavastus. Ringo usub, et see jääb talle eluks ajaks meelde. 

Kuigi lavastus on ühe inimese lugu, on see Viidase sõnul ka omamoodi mälulugu. Ta tõdes, et Valgre elas ajal, mil ühiskonnas toimus väga palju muutusi. "Tuli peale teine maailmasõda ja Valgre tuli sellest väga raskelt välja," ütles Viidas. 

Ta lisas, et Valgre kaotas ennast lõpuks sellele ajale. "Aga võib-olla selle loo jutustamine annabki võimaluse märgata meil inimestena, et meil on nii palju, millest kinni hoida," lausus Viidas.

Kolmes vaatuses lavastust "RAIM" mängitakse 1. kuni 16. augustini.

Toimetaja: Merilin Leetna

Samal teemal

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

19:18

Esietendub muusikaline lavastus Raimond Valgre Pärnus veedetud aastatest

15:47

Eik avaldas debüütluulekogu "Mis edasi, see alles selgineb"

15:36

Lilian Bristol: Esna galerii on pühendatud meisterlikkusele ja aeglustumisele

13:40

Arvustus. "Elektro": kui palju jõuab üks kummik endasse vett koguda…

12:51

Helina The Artist muusikuelust Austraalias: kohalik skeene pole üldse nii suur

12:32

Saaremaa ooperipäevade külastatavus tegi 55-protsendilise hüppe

12:16

Tallinna Kammerorkestri kirikutuur viib kuulaja eesti luule ja suvelõpu meeleollu

11:38

Kultuuriportaal soovitab: Itaalia draama "Kaheksa mäge" Jupiteris

11:19

Keelenupp. Väike sõna, aga suur vahe

11:08

Muusikaprodutsent: eri stiilide segamine on praegu väga populaarne

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

27.07

Karin Hallas-Murula: Estonia juurdeehitis ei ole vastuolus UNESCO eeskirjadega

09:39

Miks tants? | Lauri Saatpalu: nautige, kuis keha ja mõte koos või eraldi liiguvad

27.07

Lavakast lavale | Joonas Koff

12:32

Saaremaa ooperipäevade külastatavus tegi 55-protsendilise hüppe

27.07

Galerii: kolmas Nublikum tõi Keila lauluväljakule täismaja

13:40

Arvustus. "Elektro": kui palju jõuab üks kummik endasse vett koguda…

11:19

Keelenupp. Väike sõna, aga suur vahe

24.07

"Hõbe" toob lavale Anna Haava, Miina Härma ja Aino Tamme erakordse sõpruse

27.07

Galerii: Vanemuise suvekontsert täitis Kassitoome oru muusikaga

26.07

Galerii: Viljandi folgi kolmandal päeval hullutas publikut Puuluup

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo