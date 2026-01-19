Ajakirja Muusika autoripreemia pälvisid Ruth Alaküla ja Viktoria Grahv

Ajakirja Muusika peatoimetaja Ia Remmeli sõnul on heal tasemel muusikast kirjutamine omaette kunst, mis kasvab praktikas ja ennast arendades.

"Arvustused, artiklid ja intervjuud on jälg ja märk toimunust, mis annavad võimaluse edasi mõelda ja mõtestada muusikasündmusi, lisavad uue mõõtme, seletavad ja selgitavad. Eesti väga rikkalikus muusikaelus pole muusikast kirjutajaid kunagi küllalt. Iga küps muusikast kirjutaja on väärtuslik, iga uus tulija, kes süveneb ja areneb, on meie tulevik," ütles ta.

Preemiad läksid Ruth Alakülale sügavuti minevate persoonilugude-intervjuude eest ja Viktoria Grahvile sisukate kontserdiarvustuste ja nüüdismuusika oskusliku kajastamise eest.

Ajakiri Muusika on 2002. aastast alates ilmuv muusikateemasid laiemalt kajastav väljaanne, ajakirja annab välja SA Kultuurileht.