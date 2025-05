Mainekas Briti muusikaajakiri valis Aaviku kontserdivideo päeva esitluseks

Mai algul ilmus Aaviku esimene orkestrialbum, kus eesti viiuldaja mängib sama Bruchi teost ja Erkki Sven Tüüri teist viiulikontserti koos Odense sümfooniaorkestriga, mida juhatas Uus-Meremaalt pärit dirigent Gemma New. Albumi andis välja plaadifirma Orchid Classics.

"Koostöö sujus väga hästi," kinnitas Aavik "Aktuaalsele kaamerale". "On tore, et meil olid nendest teostest erinevad ideed. Mina soovisin kindlasti, et lisaks Max Bruchi viiulikontserdile, mida sai ka Pärnus eelmine aasta esitatud, oleks plaadil ka eesti muusikat," rääkis ta.

"Väga huvitav oli näha, kuidas näevad välismaalased eesti muusikat. Saime selle üle palju koos arutatada, kuidas midagi võiks kõlada ja tõesti – kõigile väga meeldis see lugu," lausus Aavik.