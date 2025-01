Ajakirja Muusika autoripreemia pälvisid Alo Põldmäe ja Jelena Sulamanidze

Ajakiri Muusika alustas oma muusikapublitsistika alase autoripreemia välja andmist 2023. aastal. Sel aastal anti preemia välja kolmandat korda ja 2025. aasta ajakirja Muusika autoripreemia laureaatideks said Alo Põldmäe ja Jelena Sulamanidze.

Ajakirja Muusika peatoimetaja Ia Remmeli sõnul on heal tasemel muusikast kirjutamine omaette kunst, mis kasvab praktikas ja ennast arendades.

"Arvustused, artiklid ja intervjuud on jälg ja märk toimunust, mis annavad võimaluse edasi mõelda ja mõtestada muusikasündmusi, lisavad uue mõõtme, seletavad ja selgitavad. Eesti väga rikkalikus muusikaelus pole muusikast kirjutajaid kunagi küllalt. Iga küps muusikast kirjutaja on väärtuslik, iga uus tulija, kes süveneb ja areneb, on meie tulevik," ütles ta.

Preemiad läksid Alo Põldmäele kultuurilooliselt oluliste teemadel artiklite ja arvustuste eest, kus ta toob välja ka lahendusi vajavaid probleeme ning Jelena Sulamanidzele kultuuriväärtuslike nähtuste ja ürituste kajastamise eest Viljandi- ja Pärnumaal.

Ajakiri Muusika on 2002. aastast alates ilmuv muusikateemasid laiemalt kajastav väljaanne. Ajakirja annab välja SA Kultuurileht.