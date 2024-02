Vanemuise teatris esietenduv ballett teeb kummarduse Chopini muusikale

Helilooja ja pianisti Frédéric Chopini elukäiku vormisid kõige enam tema karjäär ja jäägitu pühendumine muusikale, samuti haigus, mis heliloojat hilisemas elus vaevas. Nende fragmentide taustal joonistub põhilise, ikka ja jälle korduva teemana välja tema romantiline suhe George Sandiga. Lavastaja-koreograaf Kristina Paulin soovib lavastusega pakkuda publikule oma nägemuse Chopini ja seeläbi ka Sandi eluloost.

Paulin kuulis kahe oma aja suurlooja armastuse lugu oma emalt. "Ta rääkis mulle Chopini ja Sandi ilusast ja traagilisest armastusloost. Olin sügavalt liigutatud. Uurisin ja lugesin nende elu kohta lähemalt ning see haaras mind niivõrd, et otsustasin selle mind puudutava loo lavale tuua," selgitas Paulin.

Ehkki lavastus on suures ulatuses inspireeritud armastajate elulugudest, ei järgi see tingimata ajaloolist tõde, vaid tõlgendab valitud hetki nende eluteel. "Proovin mõista, mida need inimesed konkreetsete sündmuste ajel tunda võisid, ning kujutlusvõime toel lugu värvikamalt jutustada," mõtiskles Paulin, kes on ühtlasi ka lavastuse kunstnik.

"Kujunduse loomisel lähtusin suures osas George Sandi majast Nohant'i külas Prantsusmaal, kus ta koos Chopiniga elas. Nii on lavadekoratsioonid inspireeritud Sandi maja arhitektuuri põhielementidest. Lavaruum areneb koos Chopini tegelaskujuga ja toetab tema emotsionaalset teekonda kogu elu jooksul," sõnas Paulin.

Koos Kristina Pauliniga kuuluvad "Vihm detsembris" lavastusmeeskonda kostüümikunstnik Stephanie Bäuerle Salzburgi Riigiteatrist, muusikaline kujundaja ja helilooja Davidson Jaconello Kanadast ning valguskunstnik Imbi Mälk.

Lavastuse eri koosseisudes mängivad klaveril pianist Margus Riimaa või pianist Tommaso Maganzani. Vanemuise balletitrupist on solistidena laval Raminta Rudžionytė-Jordan või Georgia Toni Hyrkäs, Benjamin Newman või Alain Divoux, Caroline Maquignon või Olivia Lenssens, Gus Upchurch või Akihito Shimogata, William Halton või Bradley Howell, Alexandra Heidi Foyen, Maria Engel, Emily Ward, Gerardo Avelar, Hodaka Maruyama, Benjamin Kyprianos ning Gustavo Pedro või Alexander Germain Drew.

Päev enne esietendust toimub Vanemuise suure maja fuajees ka Chopinile ja Sandile pühendatud teemapäev, kus esineb ettekandega helilooja, muusikaloolane ja pedagoog Alo Põldmäe. Ettekandele järgneb vestlusringi lavastusmeeskonna ning trupi liikmetega.