Balletiliidu silmapaistva tantsija stipendiumi pälvis Georgia Toni Hyrkäs

Eesti Balletiliidu juhatuse esimees Triinu Upkin andis Vanemuise balletilavastuse "Vihm detsembris" hooaja viimase etenduse järel üle silmapaistva tantsija stipendiumi, mille tänavune laureaat on Vanemuise balletisolist Georgia Toni Hyrkäs.

Eesti Balletiliidu silmapaistva tantsija stipendiumi eesmärk on tõsta igal aastal esile ühe andeka ja tööka balletitantsija saavutusi ning motiveerida teda veelgi kõrgemale pürgima.

Eesti Balletiliidu juhatuse esimees Triinu Upkin rääkis, et stipendium ei ole preemia konkreetsete rollide eest, vaid selle pälvib tantsija, kes on sõna otseses mõttes positiivselt silma paistnud: "Aga eks tantsija paistab põhiliselt silma ikkagi laval ja Georgia on hiljuti teinud suurepärased rollisooritused George Sandina balletis "Vihm detsembris", emana balletis "Tuhkvalge" ja kuninganna Mabina balletis "Romeo ja Julia"".

Eesti Balletiliidu juhatus, kuhu kuuluvad Triin Upkin esimehena, Janika Suurmets, Age Oks, Lemme Saarma, Ketlin Oja, Maria Engel ja Mehis Saaber, annab silmapaistva tantsija stipendiumit välja aastast 2018. Stipendium on sihtotstarbeline ja mõeldud stipendiaadi erialaseks arenguks.

Möödunud aastal pälvis stipendiumi Eesti Rahvusballeti nooremsolist Marcus Nilson.