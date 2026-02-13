X!

Ugala teater ootab inimestelt Viljandi vana haigla teemalisi mälestusi

Teater
Foto: Ken Mürk/ERR
Ugala teater kogub Viljandi vana haigla teemalisi lugusid ja inimeste mälestusi, mille põhjal tuuakse augustikuus publiku ette dokumentaalsel ainesel põhinev rännaklavastus "Lühem kui elu".

Tõestisündinud lood on algmaterjaliks suvelavastuse loomisel, mida hakatakse mängima mahajäetud vanas haigemajas. Lavastust ettevalmistavasse loovrühma kuulvad Priit Põldma, Maarja Moor, Aare Pilv ja Joel Väli.

Viljandi haigla tegutses Jämejala külas asuvas üheksa-korruselises hoones 40 aastat. Ugala teatri juht Heigo Teder ütles, et selle 40 aasta jooksul on selles majas juhtunud ilmselt tuhandeid kõige tähelepanuväärsemaid hetki väga paljude inimeste eludes. "Olgu nad siis arstid või töötajad, patsiendid või patsientide külalised."

"Me tahame teada saada, mis on need rõõmsad hetked, mis on need kurvad hetked, mis on need kõige ootamatumad hetked, mis siin majas on inimestega aset leidnud," selgitas ta ja lisas, et lood saab saata meiliaadressile vanahaigla@ugala.ee või tuua füüsiliselt Ugala teatri valvelauda. "Lisaks lugudele võib meile saata loomulikult ka erinevaid fotosid, mälestusi, mis on ka võib-olla heli või video kujul kellelgi olemas," rõhutas Teder ja mainis, et nad ootavad mälestusi kuni 12. märtsini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Ugala teater ootab inimestelt Viljandi vana haigla teemalisi mälestusi

