Ugala teatri lavale jõuab põnevusdraama "Seisukoht"

Foto: Ugala
Esmakordselt jõuab Eesti teatrilavale Uus-Meremaa näitekirjaniku Emma Kinaneni põnevusdraama "Seisukoht", mis esietendub Ugala teatris. Lavastaja Vallo Kirs on tegevustiku toonud Eesti oludesse. Kandvates rollides on Maarja Johanna Mägi, Klaudia Tiitsmaa ja Martin Mill.

11-aastane Henri on kadunud. Vähese töökogemusega nooruke sotsiaaltöötaja Lumi saadetakse perele toeks. Henri vanemad Liis ja Marko on küll edukad inimesed, kuid ometi on nende peale kaevatud lastekaitsesse.

"Natuke juba vanematel inimestel on väga kerge teda välja naerda või tema arvamust kuidagi vähendada. Aga tegelikult see, mida ta ikkagi arvab ja mida ta näeb, on tegelikult tõsi ja väga õige," ütles sotsiaaltöötaja Lumi osatäitja Maarja Johanna Mägi.

"Armastus kui teema on peamine, aga armastuse eeltingimus on ka see, et inimesed on võimelised andestama. Mulle tundub, et selle materjali kaks peateemat on armastus ja andestus ning nad on omavahel võrdelises seoses," ütles lavastaja Vallo Kirs.

"Seisukohta" mängitakse Ugala teatri väikeses saalis.

