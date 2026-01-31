X!

Ugalas esietendus Martin McDonaghi "Inishmaani igerik"

Foto: Siim Vahur
Linnateatri lavastaja Diana Leesalu tõi Ugala teatris lavale Iiri elava klassiku Martin McDonagh' tragikomöödia "Inishmaani igerik". Lavastus mängiti esimest korda Tallinna Linnateatris veerand sajandit tagasi.

Tragikomöödia "Inishmaani igerik" viib vaataja peaaegu sajandi tagusele Iirimaale Inishmaani saarele, mille igapäevaelu keerleb rõõmude, kuulujuttude ja karmide tõdede ümber.

Loo keskmes on noormees Billy Claven, kelle keha on küll väeti, ent tal on suur süda.

"Väga tark poiss, nutikas, tal on füüsiline puue. Ja selles väikses kogukonnas, ei võeta teda mitte kellegi muuna kui ainult igerikuna. Tema suurimaks sooviks on saarelt põgeneda," rääkis Billy osatäitja Jass Kalev Mäe.

Lavastaja Diana Leesalu luges "Inishmaani igerikku" teatrikooli ajal. Kui Ugala ta Viljandisse lavastama kutsus, oli aeg küps see lemmik tekst üles otsida. Kuigi näidend viib vaata Iiri väikesaarele, võiks Leesalu sõnul tegevus toimuda ükskõik millises kogukonnas, sest käsitletakse nii ajatuid teemasid. 

"Sellest, kuidas on teistsugustel inimestel, kuidas on nende unistused, kas nad unistavad sarnastest asjadest, kas neil on keerulisem neid unistusi täita kui meil," loetles Leesalu.

"Ja sellest, et kui tahad väga ära saada sellest väikesest kogukonnast, kuid siis tunned, et äkki võib-olla ikkagi see, mis sul oli seal kodus, on see kõige armsam ja see, mida sa tegelikult kõige rohkem vajad. Sellised ajatud teemad, millega ma arvan, et me kõik kokku puutume," ütles Leesalu.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

