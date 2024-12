Vallo Kirs: ega kartulid lõpuks inimestest nii väga ei erinegi

Koos kartuliga võetakse ette imeline teekond Andide jalamilt eestlaste rahvustoiduks. Teekonnal kohatakse võimuahneid kuningaid, ebausklikke talumehi ja õige mitut kummalist kokka. Ja lõpuks saavad lapsed teada, kuidas kartuli eest hoolitseda ja mida teha kui kartul haigeks jääb.

Esimeste hulgas olid publiku seas ka Viljandi Mängupesa lasteaia lapsed Iris ja Brandon. Brandon sai teada, et kartulit võib küpsetada ahjus ja keedupotis. Iris aga seda, et sellest saab friikartuleid teha.

Kui lavastaja Liis Aedmaa juhtus lugema Rootsi dramaturgi Magnus Lindmani näidendit "Kartulimässajaid", oli kohe selge, et kartuli lugu on eestlastele sama oluline ja tuttav, aga ka täpselt sama üllatuslik kui rootslastele. Ja et see näidend tuleb Eesti lasteni tuua.

"Sellepärast, nagu meil lavastuses ka juttu tuleb, et vanasti kasvatasid ju praktiliselt kõik ise kartulit, aga tänapäevaks on meil neid maal elavaid vanaemasid juba nii väheks jäänud, et paljude laste jaoks kartul tulebki poest," selgitas Aedmaa.

Lastelavastuses astuvad lavale Marika Palm, Rait Õunapuu ja Vallo Kirs. "Lõppkokkuvõttes ega need kartulid inimestest nii väga ei erine – neil on kõigil oma iseloom ja oma väikesed iseärasused, oma väikesed vimkad sees. Nii nagu inimestelgi," ütles Kirs.