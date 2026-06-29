Suvefestival "Mõisamängud" viib klassikalise muusika mõisatesse

Juulis algav suvefestival "Mõisamängud" kutsub publikut avastama Eesti mõisaid läbi muusika ja kultuuripärandi. Kahe kuu jooksul annavad eri paigus kontserte nii Eesti kui ka välismaa muusikud ning külastajad saavad osa ka mõisate ekskursioonidest ja näitustest.

Festivali avavad 4. ja 5. juulil metsosopran Merle Silmato ja pianist Diana Liiv, kes annavad neli kontserti Vasalemma, Lasila, Puurmani ja Kiltsi mõisas. Kavas kõlavad Brahmsi, Schuberti, Liszti, Tosti ja teiste heliloojate liedid ning kammerlaulud.

Samal nädalavahetusel esinevad Vana-Vigala mõisas ema ja tütar, sopran Kristina Vähi ja pianist Marii-Heleen Matesen, kelle kavas kohtuvad klassikaline laulurepertuaar ning Bachi, Beethoveni ja Debussy klaverimuusika.

11. juulil toimub koostöös Lüganuse valla päevaga Maidla mõisas Läti pianisti Liene Nitiša soolokontsert.

Festivali teine nädalavahetus algab 18. juulil, mil Vana-Vigala mõisas esineb Soome noor pianist Ilmari Soisalon-Soininen. Samal päeval annavad Ravila ja Mooste mõisas kaks kontserti pianistid Robert Tallo ja Peeter Kivistu, kelle esituses kõlavad Rahmaninovi, Liszti ja Prokofjevi teosed.

19. juulil annab Vääna mõisas soolokontserdi noor pianist Markus Kadaste, samal õhtul avatakse Rogosi mõisas pidulikult esimest korda toimuv Rogosi rahvusvaheline muusikalaager. Avakontserdil astuvad üles Sibeliuse Akadeemia professorid Hui-Ying Liu-Tawaststjerna ja Erik T. Tawaststjerna, klaveritrio koosseisus Felix Tillemann, Aleksander Traksmann ja Mattias Heina ning laagri noorim osaleja Ingmar Poll.

8. augustil musitseerivad Vana-Kuuste mõisas viiuldaja Artti Rao Kudu ja pianist Helina Kukk, kelle kavas on Bachi, Glucki, Mozarti ja Liszti looming.

Augusti lõpus jätkub festival Hiiumaal, Valgamaal ja Harjumaal. 22. augustil esineb Suuremõisa mõisas kitarrist Harald Trass ning samal õhtul Holdre lossis Läti pianist Daniils Mickevičs. 23. augustil lõpetab festivali pianist Tähe-Lee Liiv kontserdiga Anija mõisas, mis toimub koostöös Anija mõisakultuuripäevaga.

Suvefestival "Mõisamängud" toimub tihedas koostöös "Unustatud mõisate külastusmänguga", mis tähistab tänavu juba oma 21. hooaega. Külastuspäevadel on kümned Eesti mõisad avatud kõigile huvilistele. Igal täistunnil toimuvad giidiga jalutuskäigud, avatud on näitused ja mõisakohvikud. Külastusmäng toimub 4.–5. juulil, 18.–19. juulil ning 8. augustil.