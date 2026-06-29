Võrumaal Rogosi mõisas alustab rahvusvaheline kontserdisari ja muusikalaager

Rogosi mõisas Võrumaal toimub juulis ja augustis esimest korda rahvusvaheline muusikalaager. Laagri raames toimuvad ka klaveri- ja kammermuusika kontserdid.

Rahvusvaheline meistrikursuste, kontsertide ja kultuurisündmuste sari toob Võrumaale noored muusikud, tunnustatud õppejõud ning klassikalise muusika huvilised Eestist ja mitmest välisriigist.

Kolme kuuepäevase kursuse jooksul toimuvad avalikud kontserdid, meistriklassid, noorte muusikute esinemised. Laager jaguneb kolmeks perioodiks: 19–24 juuli ja 23–28 august toimuvateks klaverikursusteks ning 10–15 august toimuvaks kammermuusika meistrikursuseks.

Õppetööd viivad läbi rahvusvaheliselt tunnustatud interpreedid ja pedagoogid: Sibeliuse Akadeemia professorid Hui-Ying Liu-Tawaststjerna ja Erik T. Tawaststjerna, Eesti kammermuusikaõppejõud Marje Lohuaru, Marrit Gerretz-Traksmann ja Harry Traksmann ning pianist Dina Yoffe koos Eesti tunnustatud pianisti Age Juurikaga.

Muusikalaagri avalik kontserdisari algab 19. juulil esimese klaverikursuse avakontserdiga, kus astuvad üles klaveriduo Hui-Ying Liu-Tawaststjerna ja Erik Tawaststjerna, klaveritrio Felix Tillemann, Aleksander Traksmann ja Mattias Heina ning laagri noorim osaleja Ingmar Poll. Kavas on Schuberti, Šostakovitši ja Liszti muusika.

23. juulil toimub "Pianistide gala", kus esinevad noored pianistid Eestist, Soomest, Hiinast, Lätist ja Inglismaalt. Esimene kursus kulmineerub "Klaverikontsertid galaga", kus solistid Tähe-Lee Liiv ja Mattias Heina esitavad Bachi ja Beethoveni klaverikontserte keelpillikvarteti saatel.

10. augustil avab kammermuusika kursuse kontsert, kus musitseerivad Brendan Aleksander Tarm ja Tähe-Lee Liiv ning Aleksander Traksmann ja Rasmus Andreas Raide. Kavas on Schuberti "Arpeggione-sonaat" ja César Francki sonaat tšellole ja klaverile. Kursus lõpeb 15. augustil osalejate lõppkontserdiga, kus kõlab mitmekesine klassikaline kammermuusika.

23. augustil algab teine klaverikursus avakontserdiga, kus astuvad üles Alexandre Haudiquet (Prantsusmaa), Chaebin An (Korea), Havryil Sydoryk (Ukraina) ja Madis Sikk (Eesti).

Muusikalaager lõpeb 28. augustil teise "Klaverikontsertide galaga", kus solistid Alexandre Haudiquet, Havryil Sydoryk, Marii-Heleen Matesen, Chaebin An, Daniil Mickevich, Markus Kadaste ja Tähe-Lee Liiv esitavad Johann Sebastian Bachi, Wolfgang Amadeus Mozarti, Frédéric Chopini, Robert Schumanni ja Edvard Griegi klaverikontserte keelpillikvarteti saatel.

Kõik kontserdid toimuvad ajaloolises Rogosi mõisas.