Galerii: Viimsi Artiumis avati Eesti Kujurite Ühenduse aastanäitus "Keerukuju"

Keerukuju mängust inspireeritud näitus pöörab tähelepanu skulptuurile kui ühele ajatundlikule, pidevas liikumises ja arengus olevale kunstivaldkonnale. Aegade jooksul muutuvad paratamatult ka paljude skulptuuride tähendused. Iga jäävasse materjali loodud teos on justkui "stop!" nupule vajutus olemasolevale. Keerulistel aegadel on tõenäoline, et uus aeg tahab anda edasi oma sõnumi, loosungi, suhtumise või sümboolika, tühistades eelmise.

Artiumi Kaasaegse kunsti galerii teisel korrusel on võimalik vaadata kujurite ühenduse näitusega samal ajal filmiprogrammi eesti skulptoritest ja skulptuuri ajaloost.