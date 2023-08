Viimsi Artium tähistab esimest sünnipäeva

"Esimene hooaeg on väga hoogsalt möödunud," sõnas Reidolv edukaid külastajanumbreid kommenteerides. Esimene aasta näitas ta sõnul värvikalt, kuidas Viimsi Artium, mis suure hooga kultuuriväljale sisenes, on interdistsiplinaarne kultuurikeskus.

"Oma programmi kokku pannes on meile oluline, et me oleks jah, kogukonnakeskus, oleksime kultuurikeskus – esitleksime eesti tippkultuuri – ja väga oluline on rahvusvaheline programm. Eelmisel aastal oli meil 20 riigist etenduskunstnikke ja muusikuid ning umbes 40 rahvusvahelist sündmust," kiitis Reidolv keskuse esimest aastat.

Reidolv usub, et Viimsi Artiumi külastaja on uudishimulik, sest programm on mitmekesine: lisaks klassikalise muusika üritustele on ka eksperimentaalseid sündmusi või teatrietendusi. "Eks ta meil selline natuke otsingulisem programm on ja ehk seetõttu ka Artiumi külastajad on natuke avatumad erinevatele kunstilistele väljakutsetele," arvas ta.

Huvitav on Reidolvi arvates ka Artiumi asukoht ja see kuidas üks kultuurikeskus sulandub nii orgaaniliselt looduskaitsealaga. See sümbioos moodsast arhitektuurist ja loodusest on see, mis pakub ta sõnul põnevust külastajale, kuid mõjutab ka programmi kokkupanemist.

"Väga oluline strateegiline samm meie jaoks on, et Artium hakkab välja tooma nii kaasproduktsioone kui oma produktsioone," kommenteeris Reidolv Artiumi tulevikuplaane. Samuti on ta sõnul plaanis ellu kutsuda kultuuri ja kogukonna festival Põhja Konn, mis toimub 18.–25. septembril ja mille programmi peagi ka publikule tutvustatakse. Reidolv lubas, et ka uuel hooajal tuleb programm väga rikkalik ja mitmekesine.

Laupäevane sünnipäevaprogramm sisaldab endas kammerkontserte, filmiprogrammi ja Eesti skulptorite töötubasid. Õhtune osa algab suures saalis kell 19 ERSO kontserdiga Kaspar Männi juhatamisel. Alates poole üheksast oodatakse külastajaid aga Artiumi katuseterassile Electro Swing Party'le, kus DJ rollis on Tõnu Kõrvits.