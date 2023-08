Kujurite ühenduse aastanäitusel on väljas enam kui 30 skulptori tööd

Eesti kujurite ühenduse aastanäitusel osaleb tänavu üle 30 skulptori. Töid võib imetleda veidi traditsioonilisemas galeriikeskkonnas, aga leida ka Artiumi fuajeest või õuest, kus need sulanduvad ümbritsevaga.

Näituse teema on sel aastal inspireeritud populaarsest lastemängust.

"Kui te olete mänginud keerukuju, siis seal kõik inimesed liiguvad, mingil hetkel on stopp ja kõik jäävad seisma ja hoiavad seda asendit. Ka see näitus teatud mõttes ongi selline, et skulptorid teevad ja teevad ja teevad kogu aeg oma ateljeedes ja töökodades tööd ja kord aastas on see stoppkaader, kui pannakse need tööd välja ja see näitab hetkeseisu, eesti skulptuuri hetkeseisu anno domini vastaval aastal," selgitas kujurite ühenduse juhatuse liige, skulptor Paul Mänd.

Aegade jooksul muutuvad paratamatult ka paljude skulptuuride tähendused, nii ka Leena Kuutma teos "Ka siin oli kunagi vesi".

"Mõnes mõttes see objekt oli teatud rutiinsusest, millest ei saa lahti, aga tal on tekkinud viimaste aastatega uus lisakiht. Aga veeteema ja keskkonnateema ja kuivamise teema on tulnud viimaste aastatega. Ma arvan, et nüüd saavad juba kõik aru, et maailmas on probleemid. Eks meie endi rutiinsuse pärast, et kui sa ei tee midagi, siis sa võid vajuda ja lihtsalt vajudki," selgitas Kuutma.

Lisaks näitusele saab Artiumi kaasaegse kunsti galerii teisel korrusel vaadata filmiprogrammi eesti skulptoritest ja skulptuuri ajaloost.

"Keerukuju" on avatud 10. septembrini.