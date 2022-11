Galerii: Oxfordis algas Arvo Pärdile pühendatud festival

Reedel avati Oxfordis festival "Arvo Pärt…and a Littlemore", mis on seni kõige suurem Pärdi loomingule pühendatud festival Suurbritannias. Kuni 25. novembrini toimuval festivalil toimuvad ka mitme Pärdi teose Briti esiettekanded.

Kontserdid toimuvad Oxfordi eri paigus: kaasatud on nii kolledžihoonete kontserdisaalid, kirikud kui ka kino Ultimate Picture Palace. Avakontserdi andsid Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Christopher Bowers-Broadbent orelil Tõnu Kaljuste juhatusel 1546. aastal kuningas Henry VIII asutatud Christ Church'i kolledži katedraalis. Kontserdil sai Suurbritannia esiettekande ka Arvo Pärdi uusim teos, 2021. aastal valminud "O Holy Father Nicholas".

Festivalil astuvad üles ka teised tunnustatud kollektiivid nii Ühendkuningriigist kui ka mujalt maailmast: Raschèr Saxophone Quartet, viiuldaja Hugo Ticciati koos O/Modernt kammerorkestri ja solistidega, The Carice Singers ja teised.

"Festivaliga teeme sügava kummarduse Arvo Pärdile, Eesti kõige tuntumale kultuuriesindajale maailmas, kelle muusika kõnetab piiride üleselt ning on rasketel aegadel pakkunud palju lohutust. Festivali kava pakub publikule võimaluse avastada enda jaoks uut nii armastatud helilooja, eesti muusika ja muusikute kui ka Eestimaa kohta. Tegu on ambitsioonika projektiga, mille algselt soovisime ellu viia Arvo Pärdi 85. juubeliaastal, kuid siis nurjas meie plaanid pandeemia. Seda suurem on rõõm lõpuks Pärdi teoseid Oxfordis nautida," rääkis Eesti kultuuriesindaja Londonis Kersti Kirs.

Festivali pealkiri "Arvo Pärt…and a Littlemore" teeb kummarduse Pärdi huumorimeelele ja armastusele sõnamängude vastu, viidates ühtlasi tema 2000. aastal valminud teosele "Littlemore Tractus". See on loodud nüüdseks pühakuks kuulutatud inglise kardinali John Henry Newmani (1801–1890) 200. sünniaastapäeva tähistamiseks. Teose esiettekanne toimus Oxfordi eeslinnas Littlemore'i kirikus ning festivali raames esitab Eesti Filharmoonia Kammerkoor selle teose Littlemore'i kogukonnale.