Lavastuse "Must laegas" autor: sõja alguses tekkis tahtmine midagi teha

Autor ja lavastaja Viktor Marvin ütleb, et need ligemale poolsada aastat vanad tekstid on saatnud teda aastaid. "Kui sõda algas, tekkis tahtmine midagi teha ning ma võtsin need tekstid uuesti lahti. Ehkki need on kirjutatud eelmisest sõjast, on need endiselt väga aktuaalsed ja tabavad täpselt praegust hetke. See on mõtisklus sellest, mis juba on juhtunud, ja sellest, mis veel võib juhtuda," selgitas Marvin.

"Väga palju on sarnaseid hetki, sest inimesed kannatavad selle sõja tõttu samamoodi. Nad otsivad samamoodi väljapääsu ja valgust selles sünguses," lisas ta.

Etenduses kõlab Arvo Pärdi ja ukraina helilooja Valentin Silvestrovi muusika noorte eesti interpreetide esituses.

"Kui me kohtusime, võtsid nad instrumendid kätte ja mängisid. Kui ma vaatan, et kananahk tuleb ihule, siis on kõik õige. Seekord juhtus see kohe, kui nad mängima hakkasid," rääkis Marvin.

"Muusika on õnneks nii kvaliteetne ja sisutihe, et see räägib iseenda eest ja loob tekstile veelgi sügavama tausta. Eks need on sellised väga hingelised, mõtlikud ja vaiksed lood, mis praegusesse aega ja nende tekstide juurde kõige paremini sobivad," rääkis pianist Rasmus Andreas Raide.

Lavastust mängitakse Arvo Pärdi keskuses laupäeval ja pühapäeval. Etendused on vene keeles eestikeelse tõlkega.