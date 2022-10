Galerii: Eesti Filharmoonia Kammerkoor esitas esmakordselt Arvo Pärdi teost Kreekas

Eesti Filharmoonia Kammerkoori jaoks oli see esmakordne kohtumine Rhodose publikuga. Menukad kontserdid anti Kreeka õigeusu kirikus, kus publik võttis Arvo Pärdi muusika soojalt ja tänuga vastu.

Tõnu Kaljuste sõnul said inimesed teost jälgida õiges atmosfääris, suurte laemaalingute, värviküllaste pannoode ja ilusate proportsioonidega kirikus. "See teos ei ole kontsert vaid jumalateenistus, see on meile kõigile suure puhastuse tee, inimesed peavad selle tekstiga kaasas käima. Saime seda esitada kiriku keskel ringis, mis igal pool ei ole võimalik," ütles Kaljuste.

"Euroopa koorimuusika ei ole Kreekasse jõudnud, aga mulle tundus, et saime nendega kontakti. Nad jälgisid meid ja see vaikus, mida selle muusika kuulamine vajab, oli täitsa olemas," lisas Kaljuste.

Koori kutsujaks oli festival European Polyphony, mida korraldatakse Kreeka-Prantsuse koostöös kahe kultuuriorganisatsiooni Arts Spontanés ja Ars Artis eestvedamisel.

"Selle festivali korraldajad teavad, mida nad tahavad. Nad käisid meid kuulamas Pärdi päevadel ja olid meie kooriga kaua eelnevalt ühenduses. Nad soovivad siia turistimekasse tuua tõsisemat klassikalist muusikat ja leida üles see publik, kes ootab eelkõige vaimsust," sõnas Kaljuste.

Üks festivali juhte Savvas Karantzias ütles, et Arvo Pärdi muusika on tema jaoks väga eriline. "Olen korduvalt külastanud Eestit ja Arvo Pärdi Keskust. Pean väga oluliseks Rhodosel tema muusika tutvustamist, mida tahame teha kõige paremas kvaliteedis".

Pärast kontserti jagas festivali teine eestvedaja Chrysanthos Antoniou muljeid. "See oli võimas, kõla oli perfektne! Ma arvan, et teeme siin ajalugu, sest näitame, milline jõud on a cappella muusikal."

Reisi viimasel päeval osales koor muusikalisel rännakul läbi Rhodose iidse vanalinna, kus Tõnu Kaljuste juhatusel tutvustati kreeklastele Eesti armastatumaid koorilaule.

Neljandat korda toimunud festival leidis sel aastal aset 10.–24. oktoobrini. Lisaks Eesti Filharmoonia Kammerkoori esinemistele oli programmis veel teisi klassikalise muusika kontserte, toimusid töötoad muusikutele, eksponeeriti fotonäitust, esitleti filme ja käidi muusikalistel rännakutel läbi Rhodose vanalinna.