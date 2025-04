Jim Ashilevi: väga tõsised asjad muutuvad oma tõsiduses naeruväärseks

Varem peamiselt näitekirjaniku ja prosaistina tuntud Jim Ashilevi luulekogu on jõuline sisekõne, kohati vägivaldne, kohati täis kurjust, aga ka pettumust.

"Ma ei oska luules olla kerge. Võib-olla humoorikas ma oskan olla, sest sageli, kui asjad kisuvad liiga õudseks ja groteskseks, avaldub sealt uutmoodi koomika – asjad, mis on väga tõsised, muutuvad oma tõsiduses naeruväärseteks. Sealtkaudu ma oskan leida mingi huumori ja võibolla selle kaudu ka mingi kerguse, aga see tuleb kuidagi äraspidiselt. Ma ei oska alustada sellest, et kirjutan ühe kerge luuletuse, mis on lihtsa riimiga ja paneb lugeja naeratama," selgitas Ashilevi.

Ashilevi sõnul pani raamatu olemuse paika avaluuletus, "Tagasi löömameeste juurde", mis avaldati esmakordselt aastal 2013 Vikerkaares. Selles on read: "vaata tagasi sinna, kus sündis vägivald ja pimestav raev...".

"Kurb on tõdeda, et ka 12 aastat hiljem ma tunnen ikkagi, et see tekst on sama päevakajaline kui ka siis, ja ka need ülejäänud tekstid on – see on lugu meie ajast. Sinna raamatusse on kokku püütud mingisugused tumedad jõud, mis praegu meie sees ja ümber väga palju kaost külvavad," lisas autor.