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Meelis Arulepp: teine "Sipsiku" film põhineb täiesti uuel lool

Film
Foto: Siim Lõvi/ERR
Film

Järgmisel aastal jõuab kinodesse "Sipsiku" filmi järg, mis on režissöör Meelis Arulepa käe all juba poole peale jõudmas. Arulepp ütles kultuurisaatele "OP", et uus film põhineb uuel lool, mille stsenaristiks on Mihkel Raud.

Esimene "Sipsiku" film tuli välja 2020. aastal. A stuudio režissöör ja animaator Meelis Arulepp tõdes, et see oleks olnud justkui eile. Tänaseks ollakse uue filmiga umbes poole peal. "Stsenaarium on juba aasta algusest lukus. Lugu animaatiku (animatsiooni must-valge visandlik "mustand", toim.) versioonis on valmis ja ümmarguselt pool filmi on ka animeeritud, mis ei tähenda, et me juba näeks ka värvilist osa sellest filmist. Umbes esimesed kümme minutit on juba peaaegu see, mis tuleb ekraanile," rääkis Arulepp.

Häälnäitlejad oma töö juba ära teinud. "Nad tegid sellise šõu. Mis nii viga. Pane mees ja pane need asjad elama. Esimese filmi ajal me Ott Sepaga otsisime seda karakterit, et kas teha nii või naa, siis nüüd pani tüüp hullu. Seda Sipsiku vimkat ja poisilikkust. Müstiline, mida ta teha oskab," rääkis Arulepp.

Sipsiku esimene film põhines armastatud ja tuntud raamatul. Teine osa põhineb suurel määral stsenaristi ja raamatu autori poja, Mihkel Raua kirjutatud lool. "Esimesest filmist jäi välja üks tore metsas seente korjamise episood. See on ka teise filmi kirjutatud, aga üldiselt on teine film uus lugu," sõnas režissöör.

"Mulle tundub, et "Sipsiku" õhustikku on Mihkel Raud väga hästi tabanud. Ma ise ka imestasin, kui ma stsenaariumi lugesin, et selle oleks nagu Eno Raud kirjutanud. Kui sul on hea stsenaarium, siis sellest on lust filmi teha," lisas Arulepp.

Teine film algab täpselt sealt, kust eelmine lõppes. Anu läheb kolmandal koolipäeval kooli ja kohtab seal uusi sõpru. Anul on palju klassikaaslasi, kellega ta saab tuttavaks. Kõige tähtsamad tegelased Anu kõrval on Marju ja Lili. Filmi keskmes ongi kolme tüdruku seiklus.

Arulepp tõdes, et lapsed on nõudlik publik. "Lapsi ei tohi alahinnata. Et teeme ninnu-nännu, muidu nad ei saa aru. Lapsed saavad palju rohkem aru, kui me arvame. Teiseks tehakse lastefilmides aeg-ajalt seda, et asjad venivad. Kolm lehekülge dialoogi ei saa lastefilmi panna. Tegelastele tuleb mingi tegevus leida või siis dialoogi maha võtta," rääkis ta ning lisas, et proovis animatsiooni hoida võimalikult lähedal Edgar Valteri stiilile.

Arulepp usub, et Sipsik võib ka Eestist väljapoole jõuda. "Sest need lood on ajatud. Millest me räägime? Sõprusest. Igatsusest. Teineteise leidmisest. Kindlasti on potentsiaali," märkis ta.

"OP" on ETV eetris neljapäeval kell 20.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "OP", intervjueeris Ave Lutter

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