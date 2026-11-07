Tšiili režissöör Sebastián Lelio suri 52-aastaselt

Tema elukaaslane, näitlejanna Amalia Kassai, teatas Instagramis, et mees suri tervislikel põhjustel. Tšiili uudisteportaali El Mercurio Online andmetel võttis Kassai ühendust politseiga pärast seda, kui Lelio leiti oma kodust Santiagost.

Film "Fantastiline naine" ("Una mujer fantástica") võitis 2018. aastal parima võõrkeelse filmi Oscari ning samuti Independent Spirit auhinna parima rahvusvahelise filmi kategoorias. Filmi keskendumine soolisele identiteedile aitas Tšiilis kaasa reformidele, mis puudutavad transinimeste isikut tõendavate dokumentide väljastamist.

Lelio teiste filmide hulka kuuluvad "The Wonder" ja "Gloria Bell" – viimane on ingliskeelne uusversioon tema varasemast, rohkelt auhindu võitnud filmist "Gloria".

Lelio sündis Argentinas ja kolis Tšiili kaheaastaselt. Ta alustas oma karjääri filmiga "La Sagrada Familia". Tema järgmised täispikad mängufilmid olid "Navidad" ja "The Year of the Tiger".

Viimati lavastas ta muusikali "The Wave", mis on inspireeritud Tšiili feministlikest liikumistest.

Lelio töötas filmi "Chilean Poet" kallal, mis põhineb Alejandro Zambra romaanil.