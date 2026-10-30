Anu-Laura Tuttelbergi "Linnud läinud" võitis Euroopa animatsiooniauhinna

"Linnud läinud" on nukuanimatsioonile pühendunud režissööri Anu-Laura Tuttelbergi aastaaegade-triloogia teine film. 11-minutiline talvine poeem elu haprusest ja jätkuvusest on animeeritud üle kolme talve vabas looduses Eesti põhjarannikul ja Põhja-Norras.

Emile Awards auhinnad on kutsutud ellu Euroopa Animatsiooni Assotsiatsiooni (EAA) poolt ning mõeldud tunnustama mitte ainult tervet filmi, vaid erinevate professionaalide tööd, tänu kellele animafilmid sellisel kujul valmivad.

"Auhind parima eksperimentaalfilmi eest on üks tähtsamaid, sest see väärtustab kõike uuenduslikku, mida animatsiooni on võimalik tuua. "Linnud läinud" on väga hea näide, kuidas ühendada ääretult õrnast ja tujukast materjalist – portselan ja silikoon – tehtud nukud ja filmimiseks lausa äärmuslikud ilmastikutingimused talvises Eestis ja Põhja-Norras," kommenteeris EAA nõukokku kuuluv Eesti produtsent Kerdi Oengo.

"Mul on ääretult hea meel, et Eestis valminud film on juba teist aastat järjest jõudnud Emile Awardsi auhinnani, sest filmide valik on väga lai ja kõik nimekirja jõudnud filmid on mainekate Euroopa festivalide võidufilmid," lisas ta.

Film oli lühifilmide arvestuses nomineeritud ka parima taustade ja tegelaste kujunduse kategoorias. Krakówis Etiuda & Anima filmifestivali raames toimunud tseremoonial võttis auhinna vastu filmi produtsent Marianne Ostrat.

"Anu-Laura Tuttelbergi "Linnud läinud" on tänaseks lennanud maailmas ringi kaks aastat ja kaks kuud, linastunud 120 rahvusvahelisel filmifestivalil, võitnud 21 festivaliauhinda ja pälvinud kuus special mention'it. Emile Award on imeline tunnustus kroonima seda kaunist teekonda," lausus Ostrat.

Produtsent lisas, et hiljuti pälvis Eesti Filmi Instituudi arendustoetuse aastaaegade-triloogia kolmas ja viimane film, kevadet tähistav "Üle vee", mille kallal nüüd tööle asutakse.