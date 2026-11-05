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Clicherik: kümme aastat läks aega, et tunneksin ennast muusikuna

Muusika
Foto: Universal Music Estonia
Muusika

Kuigi räppar Clicherik on muusikat teinud pea kümme aastat, tunneb ta alles nüüd, et võib ennast muusikuks kutsuda.

"Võin öelda, et alles nüüd hakkab tekkima selline tunne, et ma oskan midagi. Kümme aastat läks aega, et ma tunneks ennast muusikuna," muigas Clicherik, kelle sünninimi on Erik Soasepp, Vikerraadios Owe Petersellile antud intervjuus.

Muusika jookseb Soasepal veres. Tema isa on Soome rahvusooperi solist Koit Soasepp. Isa töö pärast elas Clicherik aasta alguseni Soomes, kuid tänavune Eesti Laul tõi ta lõpuks sünnimaale tagasi.

"Kümme aastat, iga kord kui oli esinemine, läksin laeva peale. See, et saab pärast esinemist koju magama minna, on väga suur luksus võrreldes eelmise ajaga. Enne see oli alati sõbra diivan või hotell ja siis esimese laevaga koju," meenutas ta.

Kümne aastaga sai Clicherik soome keele selgeks ning ta on sooloartistina ka soomekeelse albumi välja andnud. Üle lahe elades korjas ta endale isegi soome aktsendi külge.

"Eks seda oli ka, et ma rääkisin soome keelt eesti aktsendiga ja eesti keelt soome aktsendiga," naeris ta.

Sidemeid Soomega pole Clicherik läbi lõiganud. Ta teeb jätkuvalt koostööd oma Soome produtsendiga ning tema pere elab jätkuvalt seal.

"Ma käin seal tihti. Ma olen küll mõelnud minna tagasi ja teha Soomes uus projekt, aga pigem teha üks asi korraga ja korralikult kui mitu asja uisapäisa," usub ta.

Clicherik & Mäx Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Paari aasta pärast tähistab Soasepa ja Max Õispuu duo Clicherik & Mäx kümnendat tegutsemisaastat. Clicherik märkis, et kuigi ta hakkas muusikat mõned aastad varem tegema, sai suurem hoog sisse siis, kui sündis Chickerik & Mäx.

"See on olnud väga pikk teekond juba ja loodetavasti on see kümme korda pikem ka," lausus ta.

Ka suhet fännidega peab Clicherik väga oluliseks. Ta ütles, et üritavad Mäxiga alati pärast kontserte võtta need pool tundi, et pilte teha aja autogramme jagada.

"See ei vaja Eestis palju, et tagasi anda. Ma arvan, et kõik artistid peaksid seda rohkem tegema. See pool tundi ei võta tükikest küljest ära ja võib teha kellegi teise päeva kümme korda paremaks," leiab muusik.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: Vikerraadio, intervjueeris Owe Petersell

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