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Baltikumi disainerid tutvustavad oma loomingut Kopenhaageni moenädalal

Kunst
Reet Aus
Reet Aus Autor/allikas: Sandra Luks
Kunst

2. kuni 4. veebruarini 2027 toimub Kopenhaagenis samaaegselt Copenhagen Fashion Weekiga rahvusvaheline moesündmus Sustainable Fashion Baltics, kus esitlevad oma loomingut 12 disainerit Eestist, Lätist ja Leedust.

Eesti moedisaini esindavad Hannes Rüütel, Carolxott (Cärol Ott), Liina Viira ning Reet Aus / AUS (Margaret Aus). Estonian Fashion Festivali, Riga Fashion Weeki ja Sustainable Fashion Week Vilniuse koostöös sündiv Sustainable Fashion Baltics toob Kopenhaagenisse nelja disaineri loomingu igast Balti riigist.

Kolmepäevane esitlus ja avalikud arutelud tutvustavad rahvusvahelisele moepublikule Baltikumi kaasaegset moedisaini, mille keskmes on materjalide taaskasutus, käsitöötraditsioonid, kultuuriline identiteet ja kaasav disain.

Sustainable Fashion Balticsi eesmärk on tugevdada Balti riikide moedisainerite rahvusvahelist nähtavust, soodustada erialast koostööd ning luua uusi kontakte rahvusvahelise moevaldkonna esindajatega. Üritus toimub koostöös Balti Kultuurifondiga ja Eesti suursaatkonnaga Kopenhaagenis.

"Igal Balti riigil on oma eripärased ja tugevad loojad. Neid kokku tuues saame näidata piirkonna moedisaini mitmekesisust ning pakkuda disaineritele ühist võimalust rahvusvaheliselt silma paista. Meie eesmärk on avada uksi, milleni üksinda jõudmine võib olla keeruline," sõnas Sustainable Fashion Week Vilniuse kaasasutaja ja juht Indrė Jakaitytė.

"Valitud disainerite looming näitab, kui mitmekesiselt saab jätkusuutlikkuse põhimõtteid moedisainis rakendada – alates materjalide taaskasutusest ja traditsiooniliste käsitööoskuste väärtustamisest kuni ringmajanduslike tootmislahendusteni. Eesti disainerite jaoks on Kopenhaagenis osalemine oluline võimalus tutvustada oma loomingut rahvusvahelisele moepublikule, luua uusi erialaseid kontakte ja panna alus tulevastele koostööprojektidele," ütles Estonian Fashion Festivali tegevjuht Key Külaots.

"Kõiki neid lähenemisi ühendab disainerite isikupära. Nad tõlgendavad oma kogemusi,
käsitööoskusi ja kultuurilisi mõjutusi kaasaegse moe keelde. Kopenhaagenis soovime tuua need erinevad vaatenurgad laiema publiku ette ning luua kohtumistest pikaajalisi erialaseid kontakte ja koostöösuhteid," lisas Riga Fashion Weeki juht Elena Strahova.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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