Eesti Disainerite Liidu uueks presidendiks valiti Reet Aus

Eesti Disainerite Liidu (EDL) uueks presidendiks valiti rahvusvaheliselt tunnustatud rõivadisainer, teadlane ja ringdisaini eestkõneleja Reet Aus. Senine president Ilona Gurjanova, kes juhtis liitu 22 aastat, otsustas uueks ametiajaks mitte kandideerida.

18. juunil toimunud EDL-i presidendi ja juhtorganite valimistel valiti üksmeelse hääletuse tulemusena uueks presidendiks Reet Aus – disainer ja teadlane, kelle töö keskmes on jätkusuutlik disain, ringmajandus ja tööstusliku väärtustava taaskasutuse arendamine. Tema uurimistöö ja praktilised lahendused aitavad vähendada tekstiili- ja moetööstuse keskkonnamõju.

Aus on välja töötanud tööstusliku upcycling'u metoodikaid ning loonud Upmade sertifikaadi, mis aitab tootjatel vähendada jäätmeid ja suunata jääkmaterjalid tagasi tootmisesse. Eesti Kunstiakadeemias on ta tegelenud jätkusuutliku disaini ja materjalide uurimisega, sidudes oma töös disaini, teaduse, ettevõtluse ja keskkonnateadlikkuse. Aktiivselt on Reet Aus kaasa löönud juhatuse liikmene ka eriaalaliidu tegevustes, olles paljude projektide kaaskuraator ja algataja.

Oma esimeses sõnavõtus rõhutas Aus, et soovib jätkata EDL-i rahvusvahelistumise suunda ning toetada disainerite teadmiste ja oskuste arengut. "Disaini tuleb mõista mitte üksnes esteetilise lisandina, vaid majanduse mootori, innovatsiooni tööriista ja kultuuridiplomaatia olulise osana," sõnas Aus.

Ilona Gurjanova juhtis EDL-i alates 2004. aastast ning kujundas liidust Eesti disainivaldkonna ühe keskse esindusorganisatsiooni, mis kuulub kolme rahvusvahelisse disaini katusorgansiatsiooni, mille juhtorganites töötades on Gurjanova olnud kaasatud Euroopa disainipoliitika loomisesse.

Tema eestvedamisel arendati välja Eesti disainipoliitika alused, loodi Eesti Disainikeskus, käivitati Bruno disainiauhind, rajati Eesti Disaini Maja ning algatati Disainiöö festival ja Eesti disainipäeva traditsioon. Disainiöö on kasvanud Baltimaade suurimaks disainifestivaliks, mis toob igal aastal kokku disainiprofessionaalid, loomeettevõtjad, tudengid ja disainihuvilised Eestist ja välismaalt. Gurjanova on olnud järjepidev Eesti disaini rahvusvahelise nähtavuse suurendaja.

Gurjanova jätkab Disainiöö festivali korraldamist ning osaleb edaspidi EDL-i töös senaatorina.

"Ilona panust Eesti disaini arengusse on raske üle hinnata. Tema algatused on loonud tugeva vundamendi, millele uus juhtkond saab edasi ehitada," lisas Reet Aus.

EDL-i kuulub 198 disainerit. EDL-i uude juhtorganisse valiti disainivaldkonna eri suundi esindavad professionaalid: Björn Koop, Anne‑Liis Leht, Kairi Lentsius, Tarmo Luisk, Kärt Summatavet, Eva‑Karlotta Tatar, Maali Roomet, Vilve Unt, Keret Altpere, Elize Hiiop ja Ülar Linnuste.

Uus president Reet Aus asub ametisse 1. augustil. Uue juhtkonna eesmärk on tugevdada Eesti disainivaldkonna ja üldiselt loomemajanduse rahvusvahelist konkurentsivõimet, toetada disainerite professionaalset arengut ja sotsiaalset toimetulekut ning edendada jätkusuutliku strateegilise disaini rolli ühiskonnas laiemalt.

EDL-i fookuses on disaini strateegiline rakendamine ettevõtluses, avalikus sektoris ja hariduses, samuti Eesti disaini rahvusvaheline tutvustamine ja valdkonna järelkasvu toetamine.