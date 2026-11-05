Ilus ja Loodus avasid Tallinnas ühisnäituse "Bronšteini printsiip"

Kunstnikud järgivad väidetavalt läti–ameerika päritolu neurobioloogi Arkadi Bronšteini teooriat, mille põhjal on kunsti eesmärk puhastada inimese aju liigsest informatsioonist ja lasta nii vaadata elu uue pilguga. Mõlemad autorid lähtusid teooriale oma loomingu võtmes.

"Bronštein on käsitlenud autorite loomingut kui sellist ühte suurt pilti, millest autor ei pruugi ise teadlik olla. Terve elu ta teeb ühte ja sama pilti, aga lihtsalt fragmente suuremast tervikust. Teekonnal ta kas tajub seda tervikut või unustab," rääkis Mihkel Ilus.

"Minu teostes kajastub see nii, et ma olen jätkanud oma 10 kuni 15 aastat vanu visandeid, otsinud neile nüüd uut kuju ja vormi," lisas ta.

Holger Loodus proovis näha, kuidas tuhanded inimesed ei käi mitte konkreetsetel näitustel, vaid vaatavad kunsti reproduktsioonidena. "Püüdsin seda puhastada, vahetada pilte, udustada informatsiooni, pidades silmas Bronšteini printsiipi. Me ei pea andma liiga palju infot, et jõuda kunsti põhiolemusele lähemale. Pigem tabada rohujuure tasandit ja testida, kas see töötab," märkis Loodus.

Näitus on avatud kuni 12. detsembrini.