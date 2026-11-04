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Ooperilaulja Mirjam Mesak tegi Dallase ooperis USA debüüdi

Teater
Mirjam Mesak
Mirjam Mesak Autor/allikas: Kultuuriministeerium
Teater

Sopran Mirjam Mesak debüteeris 30. oktoobril Ameerika Ühendriikides Dallase ooperis, kus ta on laval Leoš Janáčeki "Väikese kavala rebase" ("The Cunning Little Vixen") nimiosas.

Barrie Kosky lavastatud "Väike kaval rebane" on Baieri Riigiooperi, Barcelona Gran Teatre del Liceu ja Dallase ooperi ühistöö. Mesakul on lavastusega varasem side - 2022. aastal Müncheni esilinastusel laulis ta kõrtsmikuproua ja pasknääri osi. Dallases naasis ta sama lavastuse juurde juba nimitegelasena. Etendusi dirigeerib Dallase ooperi muusikajuht Emmanuel Villaume.

"Olles tuttav Barrie Kosky tööga, olin rolli ette valmistades muidugi teadlik, et kerge see olema ei saa, sest tegemist on väga nõudliku lavastusega. Dallase ooper üllatas mind täielikult sooja vastuvõtu, läbimõeldud ja organiseeritud tööga. Lisaks olen ülimalt tänulik lavastaja Johannes Stepanekile, kes mind kui näitlejat usaldas, nii et tundsin täielikku artistlikku vabadust rolli omas tempos ja oma käe järgi avastada," sõnas Mesak.

Eesti kultuuriatašee USAs Madli-Liis Partsi sõnul on Mesaku debüüt oluline nii laulja karjäärile kui ka Eesti muusika rahvusvahelisele nähtavusele. "Debüüt Dallase ooperis nõudlikus nimiosas on tunnustus Mirjam Mesaku erakordsele andele ja järjepidevale tööle ning avab talle uusi võimalusi USAs. Tema karjääri jätku siin kinnitab osalemine järgmisel suvel mainekal Santa Fe ooperifestivalil. Eesti kultuuri jaoks on oluline, et meie interpreedid jõuavad mõjukate lavade kaudu uue publikuni ja loovad koostöösidemeid, millest saavad kasvada järgmised võimalused," ütles Parts. 

"Ameerikat mainitakse tihti ainult tema negatiivsete omaduste poolest, aga pean ütlema, et minu kogemus on olnud ülimalt positiivne! Inimeste, sealhulgas publiku avatus ja avameelsus on uskumatult värskendav ja ma olen südamest liigutatud ja tänulik, kui soojalt mind trupi ainukese mitte-ameeriklasena siin vastu võeti," lisas Mirjam Mesak. 

Mesaku rahvusvahelise karjääri oluline tugipunkt on Baieri Riigiooper Münchenis, mille põhikoosseisus töötab ta alates 2020. aastast. Sellele eelnesid õpingud teatri ooperistuudios aastatel 2018–2020 ning Londoni Guildhalli muusika- ja draamakoolis.

Dallase ooperil on pikk rahvusvaheliste talentide tutvustamise traditsioon. 1957. aastal tegevust alustanud professionaalsel ooperiteatril on oluline roll USA kultuurimaastikul. Teatri ajaloo algust tähistas Maria Callase esinemine ning selle laval on Ameerika debüüdi teinud mitmed hilisemad maailmatähed, sealhulgas Joan Sutherland, Montserrat Caballé ja Plácido Domingo. 

Barrie Kosky lavastuses saab Mesakut Winspeari ooperimajas kuulda veel 4. ja 7. novembril.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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