Galerii: Holger Marjamaa esines Tallinnas koos ansambliga Take 6

Džässpianist Holger Marjamaa trio ning Ameerika vokaalmuusika kollektiiv Take 6 andsid 4. novembril Alexela kontserdimajas kontserdi, kus üllatuskülalistena astusid üles ka saksofonistid Aleksander Paal ja Mairo Marjamaa.

Marjamaa ja kümne Grammy laureaat Take 6 on viimastel aastatel teinud tihedat koostööd USA-s, Tallinna kontsert oli neile aga Euroopas esimene ühine esinemine. 33-aastane Holger Marjamaa jagab oma elu juba aastaid Euroopa ja USA lavade vahel, 2023. aastal esines Holger Marjamaa Alexela kontserdimajas koos oma trioga, kus nende erikülaliseks oli Chad Lefkowitz-Brown.

1980. aastal tegutsemist alustanud vokaalansambel Take 6 ühendab oma muusikas gospeli, džässi, soul'i, R'n'B ja popi. Aastate jooksul on nad avaldanud üle kümne stuudioalbumi ning teinud teiste seas koostööd Whitney Houstoni, Stevie Wonderi ja Ray Charlesi.

Holger Marjamaa on esinenud USA-s, paljudes ja Euroopa ja Aasia riikides, esinemispaikades ja festivalidel nagu Seoul Jazz Festival, Monterey Jazz Festival, Dallase sümfoonia, Atlanta Symphony Hall, Sony Hall, Lincoln Center (Dizzy's Club), Mezzrow Jazz Club, Smalls Jazz Club, Blue Note Tokyo, Blue Note New York (2019–2023), Blue Note Beijing, Blue Note Jazz Cruise, Blue Note Shanghai jne. Marjamaa on välja andnud kaks sooloalbumit ning ta on esinenud külalisena enam kui 30 albumil.