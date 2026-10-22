Holger Marjamaa: pigem ebaõnnestun, aga ma ei taha elus midagi kahetseda

Pianist Holger Marjamaa ei taha elada kujutlustega sellest, mis oleks võinud olla, kui ta oleks julgenud riske võtta. Ta pigem proovib ja põrub, aga vähemalt teab, et ta julges riskida.

Sügistuuled on taas kodumaale toonud pianist Holger Marjamaa, kes jagab oma elu juba aastaid Euroopa ja USA lavade vahel.

"Sügis on mu lemmikaastaaeg, eriti Eestis. See värskus, need värvid, lõhnad – mega! Tegelikult olen pikemalt siin olnud, just lindistasin kaks plaati, loomeperiood on olnud. Eesti on kõige parem koht loominguks," rääkis ta kultuurisaates "OP".

Marjamaa hinges on väga eriline koht niinimetatud tumedanahaliste muusikal, mis esimest korda teda viieaastaselt ära võlus. Tallinna muusikakeskkoolis klassikalist muusikat õppides tundis ta, et teistesse žanritesse ei suhtutud seal hästi, vaid neid lausa naeruvääristati.

"Banaalselt öeldes on olemas hea muusika ja halb muusika. Igas žanris on imelist muusikat ja igas žanris on halba muusikat. Nagu inimestega – igas rahvuses on imelisi hingi ja mitte nii ilusaid hingi. Seda oli päris palju. Ma tundsin, et ma pean võitlema selle muusika ja kogu džässi eest. See oli väga isiklik minu jaoks. Ma teadsin alati, et USA on see koht, kuhu ma tahan minna," sõnas ta.

"OP" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Samal ajal kui Eestis teavad kõik kõiki, alustas Marjamaa Ühendriikidesse kolides puhta lehena. Kõige olulisem oli sel ajal endasse usku mitte kaotada.

"Ma olen väiksest peale olnud selline, et hüppan pea ees vette ja siis vaatame, mis saab. Loomulikult oli väga tumedaid perioode, kus mõtlesin, et appikene, mida ma teen: istun külmas toas ja vaatan, et äkki peaks alla andma. Samas vaatad, et teistel on ka raske, aga nad saavad hakkama. Siis tekivad sõprusringkonnas ja ehitad seda koos," kirjeldas ta.

Tänaseks on Marjamaa enda jaoks muusika mõttelised seinad purustanud. Tema südames ja loomingulises väljenduses on ruumi nii džässile, gospelile kui ka klassikalisele muusika.

"See oli koht, kus ma mõtlesin, et ma ei anna alla, ma lähen ja teen. Ma ei taha elus midagi kahetseda. Ma pigem lähen ja feilin, kui pärast mõtlen, et mis oleks kui," rõhutas ta.

"OP" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Novembri alguses annab Marjamaa Tallinnas kontserdi Ameerika vokaalansambliga Take 6. Üle 40 aasta tegutsenud gospelgrupp on võitnud kümme Grammyt. Marjamaa esimesed mälestused ansamblist pärinevad ajast, kui ta oli veel mudilane ja ema autos nende albumit "He is Christmas" mängis. "Nemad viisid mind esimese grupina gospelmuusikasse ja võibolla ma armusin harmooniasse tänu neile."

Kolm aastat tagasi võttis Take 6-i laulja Khristian Dentley Marjamaaga ühendust ja kutsus ta nende uuele albumile mängima. Pianist võttis pakkumise kõhklusteta vastu. Kui Marjamaale pakuti võimalust Alexela kontserdimajas kontsert teha, pakkus ta Dentleyle, et ka Take 6 võiks sellest osa võtta.

"See kontsert on kahes pooles: esimene pool mängin trioga, paar külalisesinejat on ka, mis on väga äge, teine pool teeme koos Take 6-iga kontserdi," avas Marjamaa.