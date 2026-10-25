Vaata: Holger Marjamaa ja Heikko Remmel esitasid "OP-is" loo "The Wise One"

"Sügis on mu lemmikaastaaeg, eriti Eestis. See värskus, need värvid, lõhnad – mega! Tegelikult olen pikemalt siin olnud, just lindistasin kaks plaati, loomeperiood on olnud. Eesti on kõige parem koht loominguks," ütles Marjamaa saates "OP".