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Vaata: Holger Marjamaa ja Heikko Remmel esitasid "OP-is" loo "The Wise One"

Muusika
Foto: Ken Mürk/ERR
Muusika

Kultuurisaates "OP" oli sel nädalal külas muusik Holger Marjamaa, kes kandis saates koos kontrabassimängija Heikko Remmeli nende ühise loo "The Wise One".

"Sügis on mu lemmikaastaaeg, eriti Eestis. See värskus, need värvid, lõhnad – mega! Tegelikult olen pikemalt siin olnud, just lindistasin kaks plaati, loomeperiood on olnud. Eesti on kõige parem koht loominguks," ütles Marjamaa saates "OP".

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "OP"

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