Galerii: Jim Ashilevi esitles debüütluulekogu "Suutud"

Varem peamiselt näitekirjaniku ja prosaistina tuntud Jim Ashilevi luulekogu on jõuline sisekõne, kohati vägivaldne, kohati täis kurjust, aga ka pettumust.

"Ma ei oska luules olla kerge. Võib-olla humoorikas ma oskan olla, sest sageli, kui asjad kisuvad liiga õudseks ja groteskseks, avaldub sealt uutmoodi koomika – asjad, mis on väga tõsised, muutuvad oma tõsiduses naeruväärseteks. Sealtkaudu ma oskan leida mingi huumori ja võibolla selle kaudu ka mingi kerguse, aga see tuleb kuidagi äraspidiselt. Ma ei oska alustada sellest, et kirjutan ühe kerge luuletuse, mis on lihtsa riimiga ja paneb lugeja naeratama," selgitas Ashilevi.

Esitlusel vestles autoriga Eia Uus. Luulekogu keeletoimetuse ja korrektuuri eest vastutas Triin Ploom-Niitra, kujundas ja küljendas Johannes Naan. Kaaneillustratsiooni autor on Anton Vill.