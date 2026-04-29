Eestis annab kontserte Berliini improviseeriv sümfooniaorkester Stegreif

Ligi 30 noorest muusikust koosnev orkester esitab teost dirigendi ja nootideta, miksides klassikalist muusikat erinevate stiilidega. Publik viiakse rännakule, mis algab 18. sajandi Prantsusmaal ja jõuab välja tänapäeva. 30. aprillil esineb orkester Tallinnas ja 1. mail Tartus.

"Teatud kohtades mängime meloodiaid lihtsalt uuel viisil ja teistes kohtades võtame materjali ja teeme selle enda omaks sellega improviseerides. See tähendab, et iga kontsert on veidi erinev. On väga rõõmustav sel viisil muusikat teha, see on väga lõbus. Sa saad oma kolleege vaadata ja näha, kuidas nad muusikat kujundavad. Sa saad üllatuda sellest, mida nad teevad. Seal on huumorit ja draamat, seal on kõike," ütles Stegreifi orkestri liige Alistair Duncan.

"See on natuke selline uuesti leiutamine, et kuidas me selle klassikalise originaalmaterjaliga ümber käime. Kui kogu orkester koos improviseerib, siis on see kõige uuenduslikum asi, mida me teha saame. Kõik on siin selleks, et üksteist improvisatsioonihetkedel toetada," ütles Stegreifi orkestri liige Meravi Goldman.