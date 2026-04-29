X!

Eestis annab kontserte Berliini improviseeriv sümfooniaorkester Stegreif

Foto: Pärnu kontserdimaja
Esimene etteaste kõlab Pärnu kontserdimajas, kus publikuni jõuab ühiselt ümber kirjutatud Beethoveni 3. sümfoonia "Eroica", millele orkester on pealkirjaks pannud "FreeEroica."

Ligi 30 noorest muusikust koosnev orkester esitab teost dirigendi ja nootideta, miksides klassikalist muusikat erinevate stiilidega. Publik viiakse rännakule, mis algab 18. sajandi Prantsusmaal ja jõuab välja tänapäeva. 30. aprillil esineb orkester Tallinnas ja 1. mail Tartus.

"Teatud kohtades mängime meloodiaid lihtsalt uuel viisil ja teistes kohtades võtame materjali ja teeme selle enda omaks sellega improviseerides. See tähendab, et iga kontsert on veidi erinev. On väga rõõmustav sel viisil muusikat teha, see on väga lõbus. Sa saad oma kolleege vaadata ja näha, kuidas nad muusikat kujundavad. Sa saad üllatuda sellest, mida nad teevad. Seal on huumorit ja draamat, seal on kõike," ütles Stegreifi orkestri liige Alistair Duncan.

"See on natuke selline uuesti leiutamine, et kuidas me selle klassikalise originaalmaterjaliga ümber käime. Kui kogu orkester koos improviseerib, siis on see kõige uuenduslikum asi, mida me teha saame. Kõik on siin selleks, et üksteist improvisatsioonihetkedel toetada," ütles Stegreifi orkestri liige Meravi Goldman.

Berliini improviseeriv sümfooniaorkester Stegreif Autor/allikas: Pärnu kontserdimaja

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

"Psühho"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

19:02

Soul-artist Mica Millar: uue albumi esitlus on väga närvesööv

18:55

Eestis annab kontserte Berliini improviseeriv sümfooniaorkester Stegreif

18:55

Sõltumatu Tantsu Laval esietendub Júlia Vavra lavastus "Tähelepanuvõrk"

17:06

Galerii: Tammsaare park täitus rahvusvahelisel tantsupäeval tantsuga

16:24

Arvustus. Ka "Kirgede torm" oleks Michael Jacksoni muusikaga vaadatav

15:15

Eesti noortekirjandus 2025: ärme enam salga – siin on vaja veel kõvasti tööd teha

11:42

Endlas jõuab publiku ette komöödia "Heinapalavik"

11:36

Mihkel Raud: ma ei tea, et mu kapis ühtegi luukeret oleks, millega mind tühistada

11:27

Berit Petolai: kirjandusel võiks olla lepitav ja rahustav jõud

10:14

Eneli Järs: Kanuti Gildi Saal on nüüd suureks saanud, aga jääb hingelt nooreks ja tooreks

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

11:36

Mihkel Raud: ma ei tea, et mu kapis ühtegi luukeret oleks, millega mind tühistada

16:24

Arvustus. Ka "Kirgede torm" oleks Michael Jacksoni muusikaga vaadatav

28.04

Galerii: Eesti naiskirjanduse auhinna pälvis Berit Petolai

27.04

Mikk Jürjens lahkub Tallinna Linnateatri ridadest

28.04

Piltuudis: Ester Pajusoo saadeti Draamateatris viimsele teele

28.04

Põltsamaa linna 100. sünnipäeva puhul avati uus näitus "Põltsamaalt Eestimaale"

28.04

Veneetsia biennaali Eesti paviljoni komissar: me ei tohi venelaste pärast taanduda

11:42

Endlas jõuab publiku ette komöödia "Heinapalavik"

28.04

Suri väliseesti keeleteadlane Jaan Puhvel

28.04

Ülevaade: "Plekktrummi" lõppenud hooaja kultuurisoovitused

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo