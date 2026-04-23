Tartu lastekirjanduse auhinna laureaat on Anti Saar

Kirjandus
Anti Saar
Anti Saar Autor/allikas: Signe Oidekivi
Kirjandus

Tartu lastekirjanduse auhinna ehk Lapsepõlve auhinna pälvis Anti Saar raamatuga "Kajakad", mille andis välja kirjastus Kolm Elu. Lapsepõlve auhind antakse üle oktoobris laste ja noorte kirjandusfestivali Luup ajal.

Žürii hinnangul on Anti Saare raamat "Kajakad" õige koht, kust otsida Tartu vaimu. Jutus seiklevad erinevas vanuses inimesed, kes on igaüks oma nägu ja tegu, olulisteks teemadeks on sõprus ja inimestevahelised suhted. "Selles raamatus on hirmud lubatud, veidrused aktsepteeritud, õiglus võidutseb ja mõni paha saab paremaks ja leiab ka armastuse. Mida ühest raamatust veel tahta?" kommenteeris žürii esimees Triinu Laan.  

Žürii valis nominendid välja 2025.aastal ilmunud laste- ja noorteraamatute seast. Žürii esimehe Triinu Laane sõnul iseloomustab Eesti laste- ja noortekirjandust autorite usk noorte inimeste isemõtlemise võimesse, absurditunnetusse ja hästi timmitud huumorisoonde. 

Lapsepõlve auhinda annab Tartu linn välja 12. korda ning auhinna saab 2025. aastal ilmunud laste- või noorteraamatu autor. Žüriisse kuulusid sel korral kirjanik Triinu Laan, Tartu Mänguasjamuuseumi arendusjuht Marge Pärnits, Tartu Erakooli õpetaja Piret Kimmel ning Anu Amor-Narits ja Kirsti Läänesaar Tartu Oskar Lutsu nimelisest Linnaraamatukogust. 

Tartu lastekirjanduse auhinda antakse välja alates 2015. aastast. 12 aasta jooksul on auhinna võitnud Grethe Rõõm,  Kairi Look, Andrus Kivirähk, Reeli Reinaus, Jana Maasik, Tuul Sepp, Ilmar Tomusk ning kahekordsed laureaadid on Kadri Hinrikus ja Triinu Laan.    

Toimetaja: Kaspar Viilup

